23.08.2023 21:52 Дмитро Колонєй

Готуємо китайські листкові коржики Цун Юбін

Пропонуємо приготувати дуже смачну та популярну в Піднебесній страву.

Як пише РЕДПОСТ, перед вами рецепт популярних у Китаї тонких листкових коржиків. З ними навіть пов'язана кумедна легенда, згідно з якою від них походить італійська піца, оскільки вона - неправильно приготовлений рецепт коржиків, в якому начинка не всередині, а зовні. Коржики гарні замість хліба і як самостійне блюдо. Приготувати в домашніх умовах такі коржики нескладно. Правильно приготовані вони з трохи пружною консистенцією, як кажуть китайці – «жувальною».

Що варто врахувати Чим тонше вийде розкотити, тим шаруватішою і цікавішою буде коржик.

Краще ці коржики їсти свіжими, але якщо їх повторно підігріти, вони будуть м'якими та ніжними.

До хрускоту коржики засушувати не потрібно. Цун юбін все ж таки повинні залишитися досить м'якими.

Китайські листкові коржики із зеленою цибулею Цун Юбін

Продукти (на 2 порції):

Окріп - 150 мл

Борошно – 300 г

Зелена цибуля – 2 шт

Чорний перець – 1/2 год.

Сіль - 1/2 год л

Рослинна олія – 1 ст л

Покроковий рецепт приготування

У глибоку миску просіяти борошно, Додати трохи солі Залити окропом. Перемішати та залишити хвилин на п'ять. Після цього вимісити круте тісто Забрати його під плівку на півгодини відпочивати. Для начинки нарізати кільцями зелену цибулю, Змішати його з чорним перцем, сіллю та олією. Через півгодини дістати тісто, Ще раз вимісити. Отриманий колобок поділити на дві частини. Одну – прибрати назад під плівку, другу – розкотити у тонкий млинець. Змастити коржик трохи олією, Розподілити половину начинки Закатати щільно рулетом, намагаючись, щоб залишилося якнайменше повітряних бульбашок.Ковбаску, що вийшла, щільно згорнути в равлик спіраллю. Те саме зробити з другою частиною тесту. Тепер ці равлики потрібно знову розкачати качалкою. Тісто може почати десь лопатися, а цибуля виходити назовні. Це не страшно. Отримані коржики посмажити з двох сторін до золотистої скоринки на попередньо розігрітій сковороді. Чим тонше коржики, тим швидше вони просмажаться. Готові цун юбін нарізати на четвертинки Подавати до столу теплому вигляді.

Смачного!