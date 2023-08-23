23.08.2023 21:52 Дмитро Колонєй
Готуємо китайські листкові коржики Цун Юбін
Пропонуємо приготувати дуже смачну та популярну в Піднебесній страву.
Як пише РЕДПОСТ, перед вами рецепт популярних у Китаї тонких листкових коржиків. З ними навіть пов'язана кумедна легенда, згідно з якою від них походить італійська піца, оскільки вона - неправильно приготовлений рецепт коржиків, в якому начинка не всередині, а зовні. Коржики гарні замість хліба і як самостійне блюдо. Приготувати в домашніх умовах такі коржики нескладно. Правильно приготовані вони з трохи пружною консистенцією, як кажуть китайці – «жувальною».
Що варто врахувати
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Чим тонше вийде розкотити, тим шаруватішою і цікавішою буде коржик.
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Краще ці коржики їсти свіжими, але якщо їх повторно підігріти, вони будуть м'якими та ніжними.
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До хрускоту коржики засушувати не потрібно. Цун юбін все ж таки повинні залишитися досить м'якими.
Китайські листкові коржики із зеленою цибулею Цун Юбін
Продукти (на 2 порції):
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Окріп - 150 мл
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Борошно – 300 г
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Зелена цибуля – 2 шт
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Чорний перець – 1/2 год.
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Сіль - 1/2 год л
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Рослинна олія – 1 ст л
Покроковий рецепт приготування
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У глибоку миску просіяти борошно,
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Додати трохи солі
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Залити окропом.
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Перемішати та залишити хвилин на п'ять.
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Після цього вимісити круте тісто
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Забрати його під плівку на півгодини відпочивати.
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Для начинки нарізати кільцями зелену цибулю,
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Змішати його з чорним перцем, сіллю та олією.
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Через півгодини дістати тісто,
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Ще раз вимісити.
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Отриманий колобок поділити на дві частини. Одну – прибрати назад під плівку, другу – розкотити у тонкий млинець.
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Змастити коржик трохи олією,
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Розподілити половину начинки
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Закатати щільно рулетом, намагаючись, щоб залишилося якнайменше повітряних бульбашок.Ковбаску, що вийшла, щільно згорнути в равлик спіраллю.
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Те саме зробити з другою частиною тесту.
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Тепер ці равлики потрібно знову розкачати качалкою. Тісто може почати десь лопатися, а цибуля виходити назовні. Це не страшно.
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Отримані коржики посмажити з двох сторін до золотистої скоринки на попередньо розігрітій сковороді. Чим тонше коржики, тим швидше вони просмажаться.
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Готові цун юбін нарізати на четвертинки
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Подавати до столу теплому вигляді.
Смачного!
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