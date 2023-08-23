23.08.2023 21:25
Ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов вручив відзнаки «Почесний громадянин міста Харкова» вісьмом захисникам України.
Ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові були вручені відзнаки«Почесний громадянин міста Харкова» військовим. У заході також взяли участь представники обласної влади, почесні консули іноземних держав, правоохоронці, духовенство та почесні харків'яни.
«Сьогодні, в День міста, ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова, якими цього року стали наші захисники. Саме завдяки військовим нам вдалося відстояти наш дім, нашу землю. Я щиро дякую кожному, хто доклав до цього всіх своїх сил і продовжує працювати на перемогу. Харків - це наша спільна гордість. І нехай зараз місто понівечене, в рубцях, але я впевнений, що настане час, і ми відновимо його і зробимо ще кращим», - зазначив Ігор Терехов.
Нагадаємо, що звання «Почесний громадянин міста Харкова» цього року було присвоєне:
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генерал-полковнику, командувачу Сухопутних військ ЗСУ, Герою України Олександру Сирському;
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командувачу Національної гвардії України з 25 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року Юрію Лебедю;
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командувачу Сил ТрО ЗСУ Ігорю Танцюрі;
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начальнику Національної академії Національної гвардії України, генерал-лейтенанту Сергію Соколовському;
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начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, бригадному генералу Андрію Бережному;
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командиру військової частини А7402 Олегу Черкашину;
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начальнику групи внутрішнього контролю командування Сил ТрО ЗСУ, лейтенанту Рустаму Кривошеї;
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військовому лікарю і волонтеру Сергію Філіппову.
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