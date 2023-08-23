23.08.2023 21:25

Ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов вручив відзнаки «Почесний громадянин міста Харкова» вісьмом захисникам України.



Ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові були вручені відзнаки«Почесний громадянин міста Харкова» військовим. У заході також взяли участь представники обласної влади, почесні консули іноземних держав, правоохоронці, духовенство та почесні харків'яни.

«Сьогодні, в День міста, ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова, якими цього року стали наші захисники. Саме завдяки військовим нам вдалося відстояти наш дім, нашу землю. Я щиро дякую кожному, хто доклав до цього всіх своїх сил і продовжує працювати на перемогу. Харків - це наша спільна гордість. І нехай зараз місто понівечене, в рубцях, але я впевнений, що настане час, і ми відновимо його і зробимо ще кращим», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що звання «Почесний громадянин міста Харкова» цього року було присвоєне:

генерал-полковнику, командувачу Сухопутних військ ЗСУ, Герою України Олександру Сирському;

командувачу Національної гвардії України з 25 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року Юрію Лебедю;

командувачу Сил ТрО ЗСУ Ігорю Танцюрі;

начальнику Національної академії Національної гвардії України, генерал-лейтенанту Сергію Соколовському;

начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, бригадному генералу Андрію Бережному;

командиру військової частини А7402 Олегу Черкашину;

начальнику групи внутрішнього контролю командування Сил ТрО ЗСУ, лейтенанту Рустаму Кривошеї;

військовому лікарю і волонтеру Сергію Філіппову.