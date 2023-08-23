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23.08.2023  21:25   

Ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов вручив відзнаки «Почесний громадянин міста Харкова» вісьмом захисникам України.


Ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові були вручені відзнаки«Почесний громадянин міста Харкова» військовим. У заході також взяли участь представники обласної влади, почесні консули іноземних держав, правоохоронці, духовенство та почесні харків'яни.
 
«Сьогодні, в День міста, ми хочемо віддати шану новим почесним громадянам Харкова, якими цього року стали наші захисники. Саме завдяки військовим нам вдалося відстояти наш дім, нашу землю. Я щиро дякую кожному, хто доклав до цього всіх своїх сил і продовжує працювати на перемогу. Харків - це наша спільна гордість. І нехай зараз місто понівечене, в рубцях, але я впевнений, що настане час, і ми відновимо його і зробимо ще кращим», - зазначив Ігор Терехов.
 
Вручив відзнаки «Почесний громадянин міста Харкова» вісьмом захисникам України Ігор Терехов
 
Вручив відзнаки «Почесний громадянин міста Харкова» вісьмом захисникам України Ігор Терехов
 
Вручив відзнаки «Почесний громадянин міста Харкова» вісьмом захисникам України Ігор Терехов
 
Нагадаємо, що звання «Почесний громадянин міста Харкова» цього року було присвоєне:
  • генерал-полковнику, командувачу Сухопутних військ ЗСУ, Герою  України Олександру Сирському;
  • командувачу Національної гвардії України з 25 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року Юрію Лебедю;
  • командувачу Сил ТрО ЗСУ Ігорю Танцюрі;
  • начальнику Національної академії Національної гвардії України, генерал-лейтенанту Сергію Соколовському;
  • начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, бригадному генералу Андрію Бережному;
  • командиру військової частини А7402 Олегу Черкашину;
  • начальнику групи внутрішнього контролю командування Сил ТрО ЗСУ, лейтенанту Рустаму Кривошеї;
  • військовому лікарю і волонтеру Сергію Філіппову.
 
Тэги:  ігор терехов, почесний громадянин, харків
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