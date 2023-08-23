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23.08.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Ворог знову посилює авіаудари по Харківщині: постраждали три селища

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Довжика, Чугунівки Харківської області та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини Огірцеве, Гатище, Красний Яр.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 населених пунктів Харківщини: Гряниківка, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Першотравневе, Орлянське.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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