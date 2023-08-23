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23.08.2023  20:02   Василь Голосний

У Харкові відкрилась виставка «Опалений війною» (фото)

23 серпня у Харкові відкрилась виставка робіт фотографів Ігоря Піддубного та Сергія Козлова «Опалений війною».

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Фотопроект «Опалений війною» організовано Спілкою сприяння пошуку та повернення культурних цінностей в Україну та мерією Харкова. 
 
44 представлених фотороботи показують жахіття руйнувань, життя і біль харків'ян очима фотографів Ігоря Піддубного та Сергія Козлова, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Відвідати виставку можна в метро на станції "Історичний музей" у кінці платформи. Вхід з обох сторін карти. 
 
Виставка працює до 4 вересня 2023 року.

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Тэги:  харків, виставка
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