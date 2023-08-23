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23.08.2023  19:34   Дмитро Колонєй

Укразалізниця введе на дві доби додаткові поїзди у Харкові

Додаткові поїзди у Харкові курсуватимуть напередолні та у День знаній

Курсуватимуть два додаткові поїзди між Харковом та Київом 31 серпня та 1 вересня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Укрзалізницю, харківський напрямок посилять додаткові рейси.

Курсуватимуть додаткові потяги таким чином:

  • Відправляться з Києва 31 серпня під №252 (Київ 13:04, Харків 20:31) та 1 вересня під №274 (Київ 21:57, Харків 05:31).
  • Відправлення з Харкова: 31 серпня під №251 (Харків 22:00, Київ 05:00) та 1 вересня під №273 (Харків 13:36, Київ 21:05).
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поїзди, розклад, харків, день знаній, київ
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