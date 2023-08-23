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23.08.2023  15:06   Рита Парфенова

На маршрути вийшли автобуси, які Харкову подарував Нюрнберг: відео

Комфортабельні МАНи, які передав Харкову місто-побратим Нюрнберг, вже вийшли на маршрути.

Про це на своєму Телеграм-каналі првідомив харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, частина автобусів курсує між Північною Салтівкою та Індустріальним районом, частину - додали на напрямок між Східною Салтівкою та Алексіївкою.
 
«Дякуємо нашим друзям за доречну та дуже важливу підтримку у цей непростий для нас час», написав Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ, писав, що німецьке місто-побратим Нюрнберг передало Харкову дев'ять автобусів «MAN».

 

Источник:   Фейсбук/Ігор Терехов
 Тэги:  автобус, харків
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