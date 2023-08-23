На маршрути вийшли автобуси, які Харкову подарував Нюрнберг: відео

Про це на своєму Телеграм-каналі првідомив харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, частина автобусів курсує між Північною Салтівкою та Індустріальним районом, частину - додали на напрямок між Східною Салтівкою та Алексіївкою.