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23.08.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Харківські діти вшанували пам’ять бійців-визволителів міста у 1943 році (фото)

У заході брали участь шолярі закладів загальної середньої освіти міста.

Вшанували пам’ять бійців-визволителів міста у 1943 році харківські діти

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учні шкіл Індустріального району Харкова вшанували пам’ять бійців, які в 1943 році визволили Харків від нацистських загарбників, і присвятили свої творчі роботи сучасному місту-герою.

Вшанували пам’ять бійців-визволителів міста у 1943 році харківські діти

Вшанували пам’ять бійців-визволителів міста у 1943 році харківські діти

Вшанували пам’ять бійців-визволителів міста у 1943 році харківські діти

Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, день міста, харків, вшанування, день звільнення міста
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