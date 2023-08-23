Харківські діти вшанували пам’ять бійців-визволителів міста у 1943 році (фото)

У заході брали участь шолярі закладів загальної середньої освіти міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учні шкіл Індустріального району Харкова вшанували пам’ять бійців, які в 1943 році визволили Харків від нацистських загарбників, і присвятили свої творчі роботи сучасному місту-герою.
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Зірки наділяють підвищеною працездатністю, надаючи рідкісний шанс лише за 24 години переробити більше, ніж за рік.
У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.
Харків святкує свій день народження. Вітаємо наше місто зі святом і віримо в те, що наступний день Харкова ми відсвяткуємо під мирним небом на найбільшій площі Європи!
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