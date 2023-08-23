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23.08.2023  18:30   Дмитро Колонєй

Загарбники втекли, отримавши удар у відповідь після невдалої атаки (відео)

Російський фейк та правда про атаку на українські катери.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, літак окупантів спробував атакувати військові судна України. Ракета, яку випустили росіяни, впала у воду, не завдавши жодної шкоди українським військовим. 
 
Одначе ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.
 
У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці  завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, фейк, харків
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