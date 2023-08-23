У Харкові відзначили працівників комунального підприємства "Ритуал"

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Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки наділяють підвищеною працездатністю, надаючи рідкісний шанс лише за 24 години переробити більше, ніж за рік.

Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня У Харкові ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів.