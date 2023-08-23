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23.08.2023  18:00   Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили працівників комунального підприємства "Ритуал"

Захід у Харкові відбувся з нагоди Дня міста.

Нагородили працівників комунального підприємства «Ритуал» у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із  посиланнмя на Міськраду, працівники КП «Ритуал»  з нагоди Дня Незалежності України  отримали Подяки міського голови та почесні грамоти профспілкових організацій за високий професіоналізм та особистий внесок у соціально-економічний розвиток Харкова в умовах воєнного стану.

Нагородили працівників комунального підприємства «Ритуал» у Харкові

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, нагородження, харків
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