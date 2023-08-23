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23.08.2023  17:21   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік перейшов на бік ворога та організовував референдум при окупантах

Переховується від слідства помічник начальника окупаційної адміністрації на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 54-річний мешканець с. Андріївка Куп’янського району під час окупації населеного пункту перейшов на бік російських загарбників:
  • добровільно погодився на пропозицію представників держави-агресорки та обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району»;
  • виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації;
  • проводив прийом громадян;
  • збирав паспортні дані місцевих мешканців для використння при організації так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу РФ
 
Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав , що на Харківщині викрили посіпаку ворога, яка хотіла приєднати Харківщину до країни-агресорки.

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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