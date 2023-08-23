    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові відреставрували відомий пам'ятник комунальникам до Дня міста
23.08.2023  16:46   Дмитро Колонєй

У Харкові відреставрували відомий пам'ятник комунальникам до Дня міста

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».

Відновили відомий пам'ятник комунальникам до Дня міста у Харкові
 
Як повідмяляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», відновили пам'ятник водопровідникам на площі перед центральною адміністративною будівлею підприємства.
 
 
За словами начальника адміністративно-господарського управління Галини Ткаченко, підприємство забезпечує водою харків'ян понад 140 років. За її словами, колектив «Харківводоканалу» береже свою історію та вшановує пам'ятні дати.
 
«Нашому водопровіднику скоро 30 років, тому композиція явно потребувала ремонту. Вирішили оновити скульптуру та постамент, перезапустити фонтан. Також поміняли колірну гаму фонтанної чаші, наблизивши до нашого фірмового синього кольору. Продумали і барвисте вечірнє підсвічування всієї композиції», - зазначила Галина Ткаченко.
 
Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ліквідацію аварій після обстрілів ворога фахівцями КП «Харківводоканал».
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, комунальники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.08 ЖКГ Комунальники у Харкові ліквідують аварії після обстрілів ворога 19.08 ЖКГ Комунальники впорядковували берега водойми у Харкові 19.08 Дороги та транспорт Дорожники провели ремонт покриття вулиць та відновили розмітку у центрі Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 