23.08.2023 16:46 Дмитро Колонєй

У Харкові відреставрували відомий пам'ятник комунальникам до Дня міста

Про це поінформували у КП «Харківводоканал».

Як повідмяляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», відновили пам'ятник водопровідникам на площі перед центральною адміністративною будівлею підприємства.

За словами начальника адміністративно-господарського управління Галини Ткаченко, підприємство забезпечує водою харків'ян понад 140 років. За її словами, колектив «Харківводоканалу» береже свою історію та вшановує пам'ятні дати.

«Нашому водопровіднику скоро 30 років, тому композиція явно потребувала ремонту. Вирішили оновити скульптуру та постамент, перезапустити фонтан. Також поміняли колірну гаму фонтанної чаші, наблизивши до нашого фірмового синього кольору. Продумали і барвисте вечірнє підсвічування всієї композиції», - зазначила Галина Ткаченко.

Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ліквідацію аварій після обстрілів ворога фахівцями КП «Харківводоканал».