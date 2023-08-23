    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти вдарили ракетою по цивільному підприємству на Харківщині
23.08.2023  16:11   Дмитро Колонєй

Окупанти вдарили ракетою по цивільному підприємству на Харківщині

Від обстрілу російської армії постраждало село на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 23 серпня 2023 року близько 10:00 ворог завдав ракетний удар по с. Михайлівка Чкаловської ТГ Чугуївського району. За попередніми даними, ракетою Х-35. Пошкоджено склад цивільного підприємства. 
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували черговий воєнний злочин РФ. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про черговий удар окупантів по Ізюмському району Харківщини, васлідок якого поранена жінка та пошкоджені будинки.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Надзвичайні події Хотіла приєднати Харківщину до росії: СБУ викрила колаборантку 23.08 Надзвичайні події «Топменеджер» Куп’янської окупаційної залізниці чекає на суд у Харкові 23.08 Надзвичайні події Харківщина на ранок 23 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 