23.08.2023 12:33 Рита Парфенова

Черговий удар окупантів по Харківщині: поранена жінка, пошкоджені будинки (фото)

Правоохоронці відкрили провадження за фактами чергових обстрілів Харківського регіону.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, 22 серпня ворог обстріляв село Шийківка Ізюмського району. Отримала поранення 65-річна місцева жителька. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.



23 серпня близько 9:20 російські військові вчергове обстріляли з артилерії м. Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та автомобіль.



Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії рф по Харкіщині.



За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Источник: Прокуратура Харківської області

