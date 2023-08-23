23.08.2023 08:17 Рита Парфенова

Окупанти завдають ударів по населеним пунктам Харківщини

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка.



На Куп’янському напрямку ворог вів обстріли з артилерії та мінометів по населеним пунктам Берестове, Куп’янськ-Вузловий.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 серпня 2023 року.