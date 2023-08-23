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23.08.2023  08:17   Рита Парфенова

Окупанти завдають ударів по населеним пунктам Харківщини

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог вів обстріли з артилерії та мінометів по населеним пунктам Берестове, Куп’янськ-Вузловий.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 серпня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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