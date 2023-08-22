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22.08.2023  19:38   Дмитро Колонєй

У Генштабі розповіли, які селища Харківщини постраждали від ударів ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Стало відомо, які селища Харківщини постраждали від ударів ворога
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 3 населені пункти Харківської області: Берестове, Твердохлібове, Куп’янськ-Вузловий.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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