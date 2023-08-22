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22.08.2023  20:09   Дмитро Колонєй

Харківський лижеролер став двічі чемпіоном України

Переможно виступив на національній першісті у Ворохті зварник "Харківских теплових мереж".

Став двічі чемпіоном України харківский лижеролер
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, зварник КП «Харківські теплові мережі» Іван Товкун виборов дві золоті медалі на чемпіонаті України з перегонів на лижеролерах.
 
Став двічі чемпіоном України харківский лижеролер
 
Змагання пройшли серед ветеранів фізичної культури і спорту в місті Ворохта (Івано-Франківська область). Іван Товкун виступив у складі харківської спортивної делегації з 12 осіб.
 
У котельні КП «ХТМ» він працює десять років - зварником і слюсарем.
 
Став двічі чемпіоном України харківский лижеролер
 
«Любов до лижного спорту в Івана Товкуна була завжди. Починав ще в 1978 році, коли вчився на зварника у Кременчуці. Зараз Іван Сергійович на роботу їздить на велосипеді, у вільні дні взимку тренується на лижах, а влітку - на лижеролерах», - зазначили в ХТМ.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, чемпіон, харків, лижеролер
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