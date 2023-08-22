22.08.2023 20:09 Дмитро Колонєй

Харківський лижеролер став двічі чемпіоном України

Переможно виступив на національній першісті у Ворохті зварник "Харківских теплових мереж".

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, зварник КП «Харківські теплові мережі» Іван Товкун виборов дві золоті медалі на чемпіонаті України з перегонів на лижеролерах.

Змагання пройшли серед ветеранів фізичної культури і спорту в місті Ворохта (Івано-Франківська область). Іван Товкун виступив у складі харківської спортивної делегації з 12 осіб.

У котельні КП «ХТМ» він працює десять років - зварником і слюсарем.

«Любов до лижного спорту в Івана Товкуна була завжди. Починав ще в 1978 році, коли вчився на зварника у Кременчуці. Зараз Іван Сергійович на роботу їздить на велосипеді, у вільні дні взимку тренується на лижах, а влітку - на лижеролерах», - зазначили в ХТМ.