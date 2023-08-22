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22.08.2023  20:40   Дмитро Колонєй

Чехія допоможе Харкову відновити зруйновані лікарні та надасть медичне обладнання

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками делегації Чеської Республіки.


Чехія допоможе Харкову відновити зруйновані лікарні та надасть медичне обладнання
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова ігор Терехов та представники делегації Чеської Республіки обговорили потреби Харкова та можливості Чехії допомогти місту.
 
За словами Ігоря Терехова, зараз найбільша проблема громади полягає у великій кількості зруйнованих житлових будинків і, відповідно, у неможливості людей, які виїхали з Харкова, повернутися додому. Крім того, зруйновані десятки шкіл, лікарень, дитячих садків та суттєво пошкоджена транспортна інфраструктура.
 
«Ми розраховуємо на себе та на міжнародну підтримку, розуміючи, що лише власними силами відновити все нам не під силу. Соціальна інфраструктура та житло - пріоритет, враховуючи, що понад 150 тисяч мешканців міста залишилися без даху над головою», - наголосив міський голова.
 
Допоможе Харкову відновити зруйновані лікарні та надасть медичне обладнання Чехія
 
Заступник міністра закордонних справ з економічних відносин Чехії Марек Свобода зазначив, що Харкову планується передати медичне обладнання. Також буде розглянута можливість надання допомоги у відновленні зруйнованих лікарень, зокрема, на Північній Салтівці.
 
Допоможе Харкову відновити зруйновані лікарні та надасть медичне обладнання Чехія
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, відновлення, харків, чехія
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