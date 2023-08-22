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22.08.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо запечену кукурудзу

Пропонуємо скуштувати нетривіальний рецепт

Як пише РЕДПОСТ, кукурудза смачна не лише відварена.

Запечена кукурудза

Продукти:

  • 2 кукурудзи,
  • 1 лайм,
  • 20 г вершкового масла,
  • 3 щіпки солі,
  • 4 гілочки кінзи,
  • 2 щіпки пластівців чилі.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Викласти на початку кукурудзи на лист фольги,
  2. Полити їх соком лайма
  3. Натерти сіллю|соль|.
  4. Посипати пластівцями чилі,
  5. Додай по шматочку олії,
  6. Загорнути фольгу
  7. Відправ кукурудзу на 20 хвилин у духовку при 180 градусах.
  8. Посипати готову кукурудзу рубаною кінзою.
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, кукурудза, запечена, лайм, масло, сіль
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