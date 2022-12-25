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25.12.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Апетитний салат з курки з маслинами та кукурудзою

Ця швидка страва чудово підійде до вечері.


Апетитний салат з курки з маслинами та кукурудзою
Як пише РЕДПОСТ, салат з куркою маслинами та солодкою кукурудзою – чудове рішення для легкої вечері або для перекушування.
 

Салат з курки з маслинами та кукурудзою

 

Продукти:

 
  • Рукола - маленький пучок.
  • Салат-латук – маленький пучок.
  • Куряче філе 1 шт.
  • Помідори чері – 100 г.
  • Грінки з білого хліба – 150 г.
  • Маслини без кісточок – 100 г.
  • Консервована кукурудза – 2 ст.л.
  • Заправка салату Цезар.
  • Сир пармезан – 50 г.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Куряче філе відварити, остудити та нарізати кубиком.
  2. Грінки нарізати кубиком.
  3. Маслини порізати кружальцями.
  4. Салат і руколу помити та обсушити.
  5. Викласти на тарілку салатне листя, потім кукурудзу, нарізані навпіл чері, маслини, курку та грінки.
  6. Заправити салат заправкою та тертим пармезаном.

 

Тэги:  рецепт, салат, новый год, курица, маслины, кукуруза
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