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19.12.2022  22:09   Дмитро Колонєй

Вишукані легкі салати до святкового столу

Легкі салати збалансують рясне новорічне меню.


Вишукані легкі салати до святкового столу
Як пише РЕДПОСТ, легкі салати смачні, красиві, прості у приготуванні, не обтяжливі для шлунка та дієтичні.

Грецький салат

Продукти на 5 порцій:
 
  • Помідор 200 г
  • Солодкий перець 200 г
  • Огірок 200 г
  • Оливкова олія 4 ст. л.
  • Маслини без кісточки 15 шт.
  • Червона салатна цибуля 100 г
  • Сіль 1 ч. л.
  • Чорний мелений перець 0,5 ч. л.
  • Білий винний оцет 1 ст. л.
  • Орегано 1 ч. л.
  • Фета 150 г
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Вимиті ґрунтові огірки позбавте кінчиків. Розділіть огірок вздовж на дві частини. Кожну половинку наріжте впоперек часточками завтовшки 8-10 мм. Підготовлені огірки відправте в салатник.
  2. Стиглі солодкі помідори промийте під краном і обітріть рушником. Видаліть у помідорів потовщення там, де вони кріпилися до плодоніжок. Гострим ножем, щоб не давити і не втрачати їх сік, наріжте часточками помідори часточкою близько 1 см і перекладіть в миску до огірків.
  3. Вимийте 2 солодких перцю та очистіть від насіння та внутрішніх перегородок. Використовуйте перець одного кольору або двох різних. В останньому випадку салат вийде яскравіше. Наріжте
  4. перець великими квадратиками завбільшки 2 див.
  5. Середню червону цибулину очистіть від лушпиння. Розріжте її навпіл. Наріжте півкільцями товщиною 5 мм. Цибулю перекладіть у салатник до решти інгредієнтів.Замість червоної цибулі можете взяти білу салатну, але ріпчасту краще не використовувати, оскільки вона занадто гостра.
  6. У суху миску налийте 4 ст. л. оливкової олії першого холодного віджиму. Додати 1 ч. л. солі, 1 ст. л. винного білого оцту, 0,5 ч. л. орегано та 0,25 ч. л. чорного перцю. Перемішайте заправку і додайте салат.
  7. Вийміть фету з коробки. Якщо потрібно, злегка промокніть її від розсолу паперовим рушником. Акуратно, але не сильно натискаючи на сир, наріжте кубиками його величиною 1,5-2 см.
  8. Змішаний із заправкою салат викладіть у неглибоку миску або на широку тарілку. Розкладіть поверх нього кубики фети та маслини без кісточок. Посипте підготовлений салат 0,5 ч. л. орегано і чорний перець. Дайте салату настоятися 5-10 хвилин, а потім подайте.
  9. Перед вживанням салат перемішайте.
  10. Окремо подайте на стіл латаття з оливковою олією та винним оцтом на випадок, якщо хтось захоче скоригувати смак під себе.

Салат з брокколі та куркою

Продукти на 5 порцій:

 

  • Соєвий соус 2 ч. л.
  • 20% сметану 3 ст. л.
  • Зелена цибуля перо 25 г
  • Зелень петрушки 25 г
  • Брокколі 400 г
  • Сіль, чорний мелений перець за смаком
  • Гірчиця 0,5 ч. л.
  • Філе курки 400 г
  • Бринза 150 г

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Брусок помірно солоної бринзи (якщо вона надто солона - наріжте за 3-4 години до приготування салату і замочіть у свіжому молоці) акуратно наріжте кубиком.
  2. Філе промийте холодною водою. Закип'ятіть у сотейнику 1 л води, злегка підсоліть і покладіть сиру філе. Готуйте курку 20 хвилин, а потім вийміть, облійте холодною водою і остудіть.Остигле філе наріжте кубиком розміром приблизно 1,5-2 см.
  3. Паралельно з приготуванням курки, налийте в каструлю 2 л води, доведіть її до кипіння на сильному вогні. Поки вода нагрівається, розберіть качан брокколі на великі суцвіття. Покладіть капусту у вируючу воду, дочекайтеся повторного закипання і готуйте 3-5 хвилин. Бланшировану капусту одразу перекладіть у миску з крижаною водою. Через 5 хвилин відкиньте на друшляк, дайте стекти воді, а потім обсушити на рушник. Охолоджену капусту розріжте на дрібні суцвіття.
  4. Промите та обсушене пір'я зеленої цибулі та петрушку наріжте дрібніше. Замість петрушки можна використовувати будь-яку зелень. З броколі добре поєднується кріп, тархун, кінза, орегано.
  5. З'єднайте в окремій мисці 3 ст. л. сметани середньої жирності та 2 ч. л. соєвого соусу. Покладіть до них 0,5 ч. л. гострої гірчиці та чорний мелений перець за смаком. Змішайте інгредієнти до однорідності.
  6. Змішуйте салат безпосередньо перед подачею. Усі інгредієнти викладіть у салатник, зверху полийте сметанною заправкою. Акуратно перемішайте все ложкою і відразу подайте до столу.

Салат з пекінської капусти та кукурудзи

Продукти на 6 порцій:

 

  • Лимонний сік 2 ст. л.
  • Соєвий соус 2 ст. л.
  • Солодкий перець 300 г
  • Оливкова олія 2 ст. л.
  • Пекінська капуста 500 г
  • Зелень петрушки 25 г
  • Сіль за смаком
  • Чорний перець горошком 6 шт.
  • Свиняча вирізка 300 г
  • Лавровий лист 3 шт.
  • Чеддер 200 г
  • Гірчиця 2 ст. л.
  • Запашний перець горошком 4 шт.
  • Консервована кукурудза 200 г

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Поставте на сильний вогонь каструлю із водою. Доведіть до кипіння.
  2. Свинячу вирізку промийте і відправте в каструлю разом з лавровим листом, горошком чорного і запашного перцю. Покладіть 0,5 ч. л. солі, накрийте каструлю та варіть м'ясо 25 хвилин на середньому вогні.
  3. Невеликий качан пекінської капусти розріжте вздовж на четвертини. Видаліть з них качан. Капусту наріжте впоперек соломкою завтовшки близько 6-7 мм. Перекладіть нарізану капусту в миску для змішування салату.
  4. Видаліть із пари середніх вимитих перців серцевини разом із насінням та внутрішніми перегородками. Використовуйте для салату червоний перець, це зробить його яскравішим і ароматнішим. Перець наріжте соломкою. Надішліть його в салатну миску.
  5. Зріжте із чеддера кірки. Наріжте його на бруски довжиною близько 3 см і завтовшки 4-6 мм. Є універсальне і дуже просте правило: чим твердіший сир, тим тонше нарізайте його в салат. Замість чеддера можна використовувати інший сир. Підійде голландська, гауда, естонська. Вибирайте продукт насиченого кольору, без дірок та з яскравим смаком.
  6. Промийте невеликий пучок петрушки, струсіть з нього зайву воду і обсушіть паперовим рушником.Покришіть петрушку не дуже дрібно, щоб вона зберегла впізнаваність у салаті. Перекладіть зелень у миску до інших інгредієнтів.
  7. Відкрийте консервну банку та акуратно злийте розсіл. Не залишайте в банці рідини, зайва волога погіршує смак, текстуру салату і прискорює його псування. Перекладіть консервовану кукурудзу в миску із салатом.
  8. Відварену свинину перекладіть із бульйону в миску з холодною водою. Воду міняйте кілька разів, щоб прискорити охолодження. Охолоджене м'ясо обсушіть серветкою. Наріжте його соломкою, як і капусту. Відварену свинину з'єднайте з іншими інгредієнтами.
  9. Змішайте в одному посуді зернову гірчицю, щіпку солі, соєвий соус та лимонний сік. Замість останніх двох інгредієнтів можна додати 2 ст. л. бальзамічного оцту. Перемішайте інгредієнти ложкою і влийте оливкову олію. Ще раз перемішайте заправку, щоб олія краще з'єдналася з іншими інгредієнтами.
  10. Полийте нарізані продукти заправкою. Ретельно перемішайте, щоб вона поступово поширилася по всьому салату. Подавайте відразу, щоб свіжі овочі не встигли пустити сік.
  11. Якщо готуєте салат заздалегідь, то заправлення в нього не додавайте. Зберігайте нарізані інгредієнти в холодильнику і змішайте за 10 хвилин до подачі. Прикрасьте за бажанням салат свіжим базиліком або гілочками кропу.
 

Салат з курячою печінкою

Продукти на 2 порції:

 

  • Яблуко 2 шт.
  • Соєвий соус 20 мл
  • Рукола 50 г
  • Мед 1 ст. л.Оливкова олія 15 мл
  • Куряча печінка 400 г
  • Кунжут до смаку
  • Листя салату 100 г
  • Гірчиця 30 г
  • Бальзамічний соус за смаком
  • Фетакса в розсолі 50 г

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Помийте та обсушіть яблука (найкраще зелені кисло-солодкі). Не очищаючи їх від шкірки, розріжте навпіл, очистіть від серцевини та плодоніжки, витягніть насіння. Наріжте плоди невеликими слайсами. Для салату.
  1. Курячу печінку помийте та просушіть. Очистіть її від прожилок. Розріжте шматочки печінки навпіл. Сир фета наріжте кубиками розміром 1 см, покладіть на допоміжну тарілку.
  1. Розігрійте сковороду, викладіть на неї яблука, додайте мед і згасіть близько 5 хвилин. Через 5 хвилин додайте до яблук курячу печінку. Обсмажуйте інгредієнти 2 хвилини. Додайте трохи води в сковороду, накрийте кришкою і тушкуйте 20 хвилин.
  2. Змішайте оливкову олію та соєвий соус. Додайте гірчицю та перемішайте заправку до отримання однорідної консистенції. Замість звичайної гірчиці можна використовувати дижонську.
  3. Курячу печінку помийте та просушіть. Очистіть її від прожилок. Розріжте шматочки печінки навпіл. Сир фета наріжте кубиками розміром 1 см, покладіть на допоміжну тарілку.
  4. Промийте і просушіть листя салату та руколу. Листя салату подрібніть. Викладіть на блюдо сервіровки салатне листя. Найкраще використовувати мікс - латук, салат айсберг, радичіо. Додати трохи заправки.
  5. Викладіть на блюдо руколу, знову додайте соус. На мікс салатів викладіть курячу печінку з яблуками та полийте заправкою, а останнім покладете нарізаний сир. Посипте салат кунжутом, до смаку полийте бальзамічним соусом.
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Тэги:  рецепт, салат, новый год
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