19.12.2022 22:09 Дмитро Колонєй
Вишукані легкі салати до святкового столу
Легкі салати збалансують рясне новорічне меню.
Вишукані легкі салати до святкового столу
Як пише РЕДПОСТ
, легкі салати смачні, красиві, прості у приготуванні, не обтяжливі для шлунка та дієтичні.
Грецький салат
Продукти на 5 порцій:
-
Помідор 200 г
-
Солодкий перець 200 г
-
Огірок 200 г
-
Оливкова олія 4 ст. л.
-
Маслини без кісточки 15 шт.
-
Червона салатна цибуля 100 г
-
Сіль 1 ч. л.
-
Чорний мелений перець 0,5 ч. л.
-
Білий винний оцет 1 ст. л.
-
Орегано 1 ч. л.
-
Фета 150 г
Покроковий рецепт приготування:
-
Вимиті ґрунтові огірки позбавте кінчиків. Розділіть огірок вздовж на дві частини. Кожну половинку наріжте впоперек часточками завтовшки 8-10 мм. Підготовлені огірки відправте в салатник.
-
Стиглі солодкі помідори промийте під краном і обітріть рушником. Видаліть у помідорів потовщення там, де вони кріпилися до плодоніжок. Гострим ножем, щоб не давити і не втрачати їх сік, наріжте часточками помідори часточкою близько 1 см і перекладіть в миску до огірків.
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Вимийте 2 солодких перцю та очистіть від насіння та внутрішніх перегородок. Використовуйте перець одного кольору або двох різних. В останньому випадку салат вийде яскравіше. Наріжте
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перець великими квадратиками завбільшки 2 див.
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Середню червону цибулину очистіть від лушпиння. Розріжте її навпіл. Наріжте півкільцями товщиною 5 мм. Цибулю перекладіть у салатник до решти інгредієнтів.Замість червоної цибулі можете взяти білу салатну, але ріпчасту краще не використовувати, оскільки вона занадто гостра.
-
У суху миску налийте 4 ст. л. оливкової олії першого холодного віджиму. Додати 1 ч. л. солі, 1 ст. л. винного білого оцту, 0,5 ч. л. орегано та 0,25 ч. л. чорного перцю. Перемішайте заправку і додайте салат.
-
Вийміть фету з коробки. Якщо потрібно, злегка промокніть її від розсолу паперовим рушником. Акуратно, але не сильно натискаючи на сир, наріжте кубиками його величиною 1,5-2 см.
-
Змішаний із заправкою салат викладіть у неглибоку миску або на широку тарілку. Розкладіть поверх нього кубики фети та маслини без кісточок. Посипте підготовлений салат 0,5 ч. л. орегано і чорний перець. Дайте салату настоятися 5-10 хвилин, а потім подайте.
-
Перед вживанням салат перемішайте.
-
Окремо подайте на стіл латаття з оливковою олією та винним оцтом на випадок, якщо хтось захоче скоригувати смак під себе.
Салат з брокколі та куркою
Продукти на 5 порцій:
-
Соєвий соус 2 ч. л.
-
20% сметану 3 ст. л.
-
Зелена цибуля перо 25 г
-
Зелень петрушки 25 г
-
Брокколі 400 г
-
Сіль, чорний мелений перець за смаком
-
Гірчиця 0,5 ч. л.
-
Філе курки 400 г
-
Бринза 150 г
Покроковий рецепт приготування:
-
Брусок помірно солоної бринзи (якщо вона надто солона - наріжте за 3-4 години до приготування салату і замочіть у свіжому молоці) акуратно наріжте кубиком.
-
Філе промийте холодною водою. Закип'ятіть у сотейнику 1 л води, злегка підсоліть і покладіть сиру філе. Готуйте курку 20 хвилин, а потім вийміть, облійте холодною водою і остудіть.Остигле філе наріжте кубиком розміром приблизно 1,5-2 см.
-
Паралельно з приготуванням курки, налийте в каструлю 2 л води, доведіть її до кипіння на сильному вогні. Поки вода нагрівається, розберіть качан брокколі на великі суцвіття. Покладіть капусту у вируючу воду, дочекайтеся повторного закипання і готуйте 3-5 хвилин. Бланшировану капусту одразу перекладіть у миску з крижаною водою. Через 5 хвилин відкиньте на друшляк, дайте стекти воді, а потім обсушити на рушник. Охолоджену капусту розріжте на дрібні суцвіття.
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Промите та обсушене пір'я зеленої цибулі та петрушку наріжте дрібніше. Замість петрушки можна використовувати будь-яку зелень. З броколі добре поєднується кріп, тархун, кінза, орегано.
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З'єднайте в окремій мисці 3 ст. л. сметани середньої жирності та 2 ч. л. соєвого соусу. Покладіть до них 0,5 ч. л. гострої гірчиці та чорний мелений перець за смаком. Змішайте інгредієнти до однорідності.
-
Змішуйте салат безпосередньо перед подачею. Усі інгредієнти викладіть у салатник, зверху полийте сметанною заправкою. Акуратно перемішайте все ложкою і відразу подайте до столу.
Салат з пекінської капусти та кукурудзи
Продукти на 6 порцій:
-
Лимонний сік 2 ст. л.
-
Соєвий соус 2 ст. л.
-
Солодкий перець 300 г
-
Оливкова олія 2 ст. л.
-
Пекінська капуста 500 г
-
Зелень петрушки 25 г
-
Сіль за смаком
-
Чорний перець горошком 6 шт.
-
Свиняча вирізка 300 г
-
Лавровий лист 3 шт.
-
Чеддер 200 г
-
Гірчиця 2 ст. л.
-
Запашний перець горошком 4 шт.
-
Консервована кукурудза 200 г
Покроковий рецепт приготування:
-
Поставте на сильний вогонь каструлю із водою. Доведіть до кипіння.
-
Свинячу вирізку промийте і відправте в каструлю разом з лавровим листом, горошком чорного і запашного перцю. Покладіть 0,5 ч. л. солі, накрийте каструлю та варіть м'ясо 25 хвилин на середньому вогні.
-
Невеликий качан пекінської капусти розріжте вздовж на четвертини. Видаліть з них качан. Капусту наріжте впоперек соломкою завтовшки близько 6-7 мм. Перекладіть нарізану капусту в миску для змішування салату.
-
Видаліть із пари середніх вимитих перців серцевини разом із насінням та внутрішніми перегородками. Використовуйте для салату червоний перець, це зробить його яскравішим і ароматнішим. Перець наріжте соломкою. Надішліть його в салатну миску.
-
Зріжте із чеддера кірки. Наріжте його на бруски довжиною близько 3 см і завтовшки 4-6 мм. Є універсальне і дуже просте правило: чим твердіший сир, тим тонше нарізайте його в салат. Замість чеддера можна використовувати інший сир. Підійде голландська, гауда, естонська. Вибирайте продукт насиченого кольору, без дірок та з яскравим смаком.
-
Промийте невеликий пучок петрушки, струсіть з нього зайву воду і обсушіть паперовим рушником.Покришіть петрушку не дуже дрібно, щоб вона зберегла впізнаваність у салаті. Перекладіть зелень у миску до інших інгредієнтів.
-
Відкрийте консервну банку та акуратно злийте розсіл. Не залишайте в банці рідини, зайва волога погіршує смак, текстуру салату і прискорює його псування. Перекладіть консервовану кукурудзу в миску із салатом.
-
Відварену свинину перекладіть із бульйону в миску з холодною водою. Воду міняйте кілька разів, щоб прискорити охолодження. Охолоджене м'ясо обсушіть серветкою. Наріжте його соломкою, як і капусту. Відварену свинину з'єднайте з іншими інгредієнтами.
-
Змішайте в одному посуді зернову гірчицю, щіпку солі, соєвий соус та лимонний сік. Замість останніх двох інгредієнтів можна додати 2 ст. л. бальзамічного оцту. Перемішайте інгредієнти ложкою і влийте оливкову олію. Ще раз перемішайте заправку, щоб олія краще з'єдналася з іншими інгредієнтами.
-
Полийте нарізані продукти заправкою. Ретельно перемішайте, щоб вона поступово поширилася по всьому салату. Подавайте відразу, щоб свіжі овочі не встигли пустити сік.
-
Якщо готуєте салат заздалегідь, то заправлення в нього не додавайте. Зберігайте нарізані інгредієнти в холодильнику і змішайте за 10 хвилин до подачі. Прикрасьте за бажанням салат свіжим базиліком або гілочками кропу.
Салат з курячою печінкою
Продукти на 2 порції:
-
Яблуко 2 шт.
-
Соєвий соус 20 мл
-
Рукола 50 г
-
Мед 1 ст. л.Оливкова олія 15 мл
-
Куряча печінка 400 г
-
Кунжут до смаку
-
Листя салату 100 г
-
Гірчиця 30 г
-
Бальзамічний соус за смаком
-
Фетакса в розсолі 50 г
Покроковий рецепт приготування:
-
Помийте та обсушіть яблука (найкраще зелені кисло-солодкі). Не очищаючи їх від шкірки, розріжте навпіл, очистіть від серцевини та плодоніжки, витягніть насіння. Наріжте плоди невеликими слайсами. Для салату.
-
Курячу печінку помийте та просушіть. Очистіть її від прожилок. Розріжте шматочки печінки навпіл. Сир фета наріжте кубиками розміром 1 см, покладіть на допоміжну тарілку.
-
Розігрійте сковороду, викладіть на неї яблука, додайте мед і згасіть близько 5 хвилин. Через 5 хвилин додайте до яблук курячу печінку. Обсмажуйте інгредієнти 2 хвилини. Додайте трохи води в сковороду, накрийте кришкою і тушкуйте 20 хвилин.
-
Змішайте оливкову олію та соєвий соус. Додайте гірчицю та перемішайте заправку до отримання однорідної консистенції. Замість звичайної гірчиці можна використовувати дижонську.
-
Курячу печінку помийте та просушіть. Очистіть її від прожилок. Розріжте шматочки печінки навпіл. Сир фета наріжте кубиками розміром 1 см, покладіть на допоміжну тарілку.
-
Промийте і просушіть листя салату та руколу. Листя салату подрібніть. Викладіть на блюдо сервіровки салатне листя. Найкраще використовувати мікс - латук, салат айсберг, радичіо. Додати трохи заправки.
-
Викладіть на блюдо руколу, знову додайте соус. На мікс салатів викладіть курячу печінку з яблуками та полийте заправкою, а останнім покладете нарізаний сир. Посипте салат кунжутом, до смаку полийте бальзамічним соусом.
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