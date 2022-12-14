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14.12.2022  21:59   Дмитро Колонєй

Смачні салати на новорічний стіл

Добірка салатів, які урізноманітнять святкове меню.


Фотографія з відкритих джерел

Як пише РЕДПОСТ, салати надають зимовому святковому столу особливу яскравість і свіжість.

Салат з креветками та авокадо

Продукти:

 

  • Часник 1 зуб.
  • Томати черрі 150 г
  • Лимонний сік 1 ст. л.
  • Рукола за смаком
  • Соняшникова олія 2 ст. л.
  • Оливкова олія 30 мл
  • Червона салатна цибуля (але підійде і ріпчаста) 1 шт.
  • Креветки 500 г.
  • Авокадо 1 шт.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Розігрійте сковороду із 2 ст. л. рослинної олії. Викладіть на розігріту креветкову сковороду і обсмажте протягом 3 хвилин з кожного боку. Наріжте дрібним кубиком цибулину.
  2. Помідори чері промийте і розріжте навпіл. Нарізані цибулю та помідори додайте до креветок. Авокадо розріжте навпіл і видаліть кісточку. Ложкою витягніть м'якоть авокадо, розламуючи її на невеликі шматочки. Додайте авокадо до креветок та овочів.
  3. Пропустить часник через прес. Змішайте оливкову олію, часник, лимонний сік. Перемішайте інгредієнти. Промийте та обсушіть зелень петрушки. Дрібно наріжте та додайте до салату. Заправте салат заправкою та перемішайте. Посоліть і поперчіть салат за смаком. Листя салату та руколи промийте та обсушіть. Викладіть їх на блюдо, а на них - салат із заправкою.
 

Салат з тунцем та яйцем:

Продукти на 4 порції:

 

  • Куряче яйце 3 шт.
  • Кріп 20 г
  • Майонез 5 ст. л.
  • Червона салатна цибуля (можна ріпчаста) 1 шт.
  • Сіль та чорний мелений перець за смаком
  • Мариновані огірки 120 г
  • Консервована кукурудза 250 г
  • Консервований тунець 150 г

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Покладіть 3 курячі яйця в сотейник і налийте води, щоб покрити. Поставте яйця на сильний вогонь та доведіть до кипіння. Нагрів зменшіть до середнього, продовжуйте варити ще 10 хвилин.
  2. Готові яйця перекладіть у посуд з крижаною водою і залиште до повного охолодження.
  3. Розкрийте консервну банку і відкиньте кукурудзу на друшляк. Дочекайтеся повного стікання розсолу. Викладіть консервовану кукурудзу в миску, призначену для змішування салату.
  4. Шматочки тунця разом із олією викладіть у тарілку. Акуратно, діючи лише зубцями вилки, подрібніть рибу. Не доводьте її до стану пюре, інакше вона загубиться у салаті. Підготовлений тунець відправте в миску з кукурудзою.
  5. Середню червону цибулину очистіть, наріжте кубиком завбільшки, як кукурудзяні зерна. Якщо хочете, можете використовувати звичайну цибулю. У цьому випадку після нарізки додайте|добавляйте| в цибулю 1 ст. л. лимонного соку та 1 ч. л. цукру. Маринуйте цибулю 5 хвилин, злийте зайву вологу і добре відіжміть. Подрібнену цибулю відправте в миску з рештою інгредієнтів. 5.
  6. Охолоджені яйця очистіть від шкаралупи. Якщо вона погано знімається, розбийте шкаралупу в кількох місцях тильною стороною ложки та поверніть яйця у холодну воду ще на 5 хвилин. Після цього шкаралупа зійде, як панчоха. Очищені яйця наріжте кубиком і додайте салат.Солоні або мариновані огірки розріжте вздовж на четвертинки або осьмушки і нарубайте кубиком, як і інші продукти. Якщо шкірка на огірках жорстка, перед нарізуванням видаліть її овочечисткою. Подрібнені огірки трохи відіжміть над раковиною, зайва рідина в салаті тільки шкодить.
  7. Невеликий пучок вимитий і висушений кропу порубайте дрібнішим ножем. Надішліть його в миску з іншими інгредієнтами. Додайте невелику (багато інгредієнтів салату вже солоні) щіпку солі та чорний мелений перець за смаком.
  8. Покладіть у салат 5 ст. л. майонезу. Акуратно перемішайте ложкою салат. Викладіть закуску в загальний салатник або подайте порційно. Прикрасьте блюдо свіжою зеленню, скибочками лимона або помідора та подайте до столу. Якщо готуєте салат заздалегідь, то майонез одразу не кладіть, а додайте за 5-10 хвилин до подачі. Салат також добре виглядає у тарталетках, його можна використовувати як начинку для сендвічів.
 

Салат з броколі та куркою:

 
 

Продукти на 5 порцій:

 

  • Соєвий соус 2 ч. л.
  • 20% сметану 3 ст. л.
  • Зелена цибуля перо 25 г
  • Зелень петрушки 25 г
  • Брокколі 400 г
  • Сіль, чорний мелений перець за смаком
  • Гірчиця 0,5 ч. л.
  • Філе курки 400 г
  • Бринза (можна, за смаком, чеддер, пармезан, моцареллу чи фету) 150 г

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Брусок наріжте бринзи кубиком. Дійте акуратно, сир легко кришиться. Використовуйте для салату помірно солону бринзу.Якщо сир сильно солоний, наріжте його за 3-4 години до приготування салату та замочіть у свіжому молоці.
  2. Філе промийте холодною водою. Закип'ятіть у сотейнику 1 л води, злегка підсоліть і покладіть сиру філе. Готуйте курку 20 хвилин, а потім вийміть, облійте холодною водою і остудіть. Остигле філе наріжте кубиком розміром приблизно 1,5-2 см.
  3. У паралельному режимі з куркою приготуйте броколі. Налийте в каструлю 2 л води, доведіть до кипіння на сильному вогні. Поки вода нагрівається, розберіть качан брокколі на великі суцвіття. Покладіть капусту у вируючу воду, дочекайтеся повторного закипання і готуйте 3-5 хвилин. Бланшировану капусту одразу перекладіть у миску з крижаною водою. Через 5 хвилин відкиньте на друшляк, дайте стекти воді, а потім обсушити на рушник. Охолоджену капусту розріжте на дрібні суцвіття.
  4. Промите та обсушене пір'я зеленої цибулі та петрушку наріжте дрібніше. Замість петрушки можна використовувати будь-яку зелень. З броколі добре поєднується кріп, тархун, кінза, орегано.
  5. З'єднайте в окремій мисці 3 ст. л. сметани середньої жирності та 2 ч. л. соєвого соусу. Покладіть до них 0,5 ч. л. гострої гірчиці та чорний мелений перець за смаком. Змішайте інгредієнти до однорідності.
  6. Змішуйте салат безпосередньо перед подачею. Усі інгредієнти викладіть у салатник, зверху полийте сметанною заправкою. Акуратно все перемішайте і одразу подайте до столу.
 
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Тэги:  рецепт, салат, новый год
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