14.12.2022 21:59 Дмитро Колонєй
Смачні салати на новорічний стіл
Добірка салатів, які урізноманітнять святкове меню.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ, салати надають зимовому святковому столу особливу яскравість і свіжість.
Салат з креветками та авокадо
Продукти:
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Часник 1 зуб.
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Томати черрі 150 г
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Лимонний сік 1 ст. л.
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Рукола за смаком
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Соняшникова олія 2 ст. л.
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Оливкова олія 30 мл
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Червона салатна цибуля (але підійде і ріпчаста) 1 шт.
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Креветки 500 г.
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Авокадо 1 шт.
Покроковий рецепт приготування:
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Розігрійте сковороду із 2 ст. л. рослинної олії. Викладіть на розігріту креветкову сковороду і обсмажте протягом 3 хвилин з кожного боку. Наріжте дрібним кубиком цибулину.
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Помідори чері промийте і розріжте навпіл. Нарізані цибулю та помідори додайте до креветок. Авокадо розріжте навпіл і видаліть кісточку. Ложкою витягніть м'якоть авокадо, розламуючи її на невеликі шматочки. Додайте авокадо до креветок та овочів.
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Пропустить часник через прес. Змішайте оливкову олію, часник, лимонний сік. Перемішайте інгредієнти. Промийте та обсушіть зелень петрушки. Дрібно наріжте та додайте до салату. Заправте салат заправкою та перемішайте. Посоліть і поперчіть салат за смаком. Листя салату та руколи промийте та обсушіть. Викладіть їх на блюдо, а на них - салат із заправкою.
Салат з тунцем та яйцем:
Продукти на 4 порції:
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Куряче яйце 3 шт.
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Кріп 20 г
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Майонез 5 ст. л.
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Червона салатна цибуля (можна ріпчаста) 1 шт.
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Сіль та чорний мелений перець за смаком
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Мариновані огірки 120 г
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Консервована кукурудза 250 г
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Консервований тунець 150 г
Покроковий рецепт приготування:
-
Покладіть 3 курячі яйця в сотейник і налийте води, щоб покрити. Поставте яйця на сильний вогонь та доведіть до кипіння. Нагрів зменшіть до середнього, продовжуйте варити ще 10 хвилин.
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Готові яйця перекладіть у посуд з крижаною водою і залиште до повного охолодження.
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Розкрийте консервну банку і відкиньте кукурудзу на друшляк. Дочекайтеся повного стікання розсолу. Викладіть консервовану кукурудзу в миску, призначену для змішування салату.
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Шматочки тунця разом із олією викладіть у тарілку. Акуратно, діючи лише зубцями вилки, подрібніть рибу. Не доводьте її до стану пюре, інакше вона загубиться у салаті. Підготовлений тунець відправте в миску з кукурудзою.
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Середню червону цибулину очистіть, наріжте кубиком завбільшки, як кукурудзяні зерна. Якщо хочете, можете використовувати звичайну цибулю. У цьому випадку після нарізки додайте|добавляйте| в цибулю 1 ст. л. лимонного соку та 1 ч. л. цукру. Маринуйте цибулю 5 хвилин, злийте зайву вологу і добре відіжміть. Подрібнену цибулю відправте в миску з рештою інгредієнтів. 5.
-
Охолоджені яйця очистіть від шкаралупи. Якщо вона погано знімається, розбийте шкаралупу в кількох місцях тильною стороною ложки та поверніть яйця у холодну воду ще на 5 хвилин. Після цього шкаралупа зійде, як панчоха. Очищені яйця наріжте кубиком і додайте салат.Солоні або мариновані огірки розріжте вздовж на четвертинки або осьмушки і нарубайте кубиком, як і інші продукти. Якщо шкірка на огірках жорстка, перед нарізуванням видаліть її овочечисткою. Подрібнені огірки трохи відіжміть над раковиною, зайва рідина в салаті тільки шкодить.
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Невеликий пучок вимитий і висушений кропу порубайте дрібнішим ножем. Надішліть його в миску з іншими інгредієнтами. Додайте невелику (багато інгредієнтів салату вже солоні) щіпку солі та чорний мелений перець за смаком.
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Покладіть у салат 5 ст. л. майонезу. Акуратно перемішайте ложкою салат. Викладіть закуску в загальний салатник або подайте порційно. Прикрасьте блюдо свіжою зеленню, скибочками лимона або помідора та подайте до столу. Якщо готуєте салат заздалегідь, то майонез одразу не кладіть, а додайте за 5-10 хвилин до подачі. Салат також добре виглядає у тарталетках, його можна використовувати як начинку для сендвічів.
Салат з броколі та куркою:
Продукти на 5 порцій:
-
Соєвий соус 2 ч. л.
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20% сметану 3 ст. л.
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Зелена цибуля перо 25 г
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Зелень петрушки 25 г
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Брокколі 400 г
-
Сіль, чорний мелений перець за смаком
-
Гірчиця 0,5 ч. л.
-
Філе курки 400 г
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Бринза (можна, за смаком, чеддер, пармезан, моцареллу чи фету) 150 г
Покроковий рецепт приготування:
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Брусок наріжте бринзи кубиком. Дійте акуратно, сир легко кришиться. Використовуйте для салату помірно солону бринзу.Якщо сир сильно солоний, наріжте його за 3-4 години до приготування салату та замочіть у свіжому молоці.
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Філе промийте холодною водою. Закип'ятіть у сотейнику 1 л води, злегка підсоліть і покладіть сиру філе. Готуйте курку 20 хвилин, а потім вийміть, облійте холодною водою і остудіть. Остигле філе наріжте кубиком розміром приблизно 1,5-2 см.
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У паралельному режимі з куркою приготуйте броколі. Налийте в каструлю 2 л води, доведіть до кипіння на сильному вогні. Поки вода нагрівається, розберіть качан брокколі на великі суцвіття. Покладіть капусту у вируючу воду, дочекайтеся повторного закипання і готуйте 3-5 хвилин. Бланшировану капусту одразу перекладіть у миску з крижаною водою. Через 5 хвилин відкиньте на друшляк, дайте стекти воді, а потім обсушити на рушник. Охолоджену капусту розріжте на дрібні суцвіття.
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Промите та обсушене пір'я зеленої цибулі та петрушку наріжте дрібніше. Замість петрушки можна використовувати будь-яку зелень. З броколі добре поєднується кріп, тархун, кінза, орегано.
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З'єднайте в окремій мисці 3 ст. л. сметани середньої жирності та 2 ч. л. соєвого соусу. Покладіть до них 0,5 ч. л. гострої гірчиці та чорний мелений перець за смаком. Змішайте інгредієнти до однорідності.
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Змішуйте салат безпосередньо перед подачею. Усі інгредієнти викладіть у салатник, зверху полийте сметанною заправкою. Акуратно все перемішайте і одразу подайте до столу.
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