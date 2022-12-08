08.12.2022 21:47 Дмитро Колонєй
Готуємо вінегрет: класичний та оригінальні рецепти
Відомий та нетривіальні варіанти популярного салату.
Готуємо вінегрет: класичний та оригінальні рецепти
Як пише РЕДПОСТ
, суворих пропорцій у вінегреті немає і все залежить від смаку людини, яка готує страву. Тому дещо умовно визначимо кількість необхідних продуктів
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Робіть вінегрету стільки, скільки з'їсте за один раз. Зберігати його, навіть у холодильнику, не рекомендується через те, що з часом він втрачає свій смак.
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Варіть картоплю, буряк і моркву завжди в шкірці, ніколи не зрізайте її до варіння, інакше овочі вийдуть рідкими. Кращим варіантом буде, якщо ви запечете овочі в духовці, обернувши кожен з них міцним шаром фольги. При такому способі приготування овочі зберігають усі свої корисні речовини та мікроелементи.
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Для змішування компонентів використовуйте просторий, широкий і глибокий, зручний посуд зі скла, кераміки або порцеляни. Можна це робити в емальованій мисці, але в жодному разі не в металевій каструлі.
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Щоб за рахунок буряків усі овочі не забарвлювалися відразу в червоний колір, є один маленький і простий секрет. Нарізаний кубиками буряк перекладіть в миску, полийте олією і ретельно перемішайте. А після цього можете додавати решту інгредієнтів. Тонка масляна плівка, яка покрила кожен шматочок буряка, не дасть їй фарбувати решту продуктів.
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Якщо заправка складається з декількох інгредієнтів (оцет, олія, сік лимона, хрін, гірчиця), обов'язково готуйте її спочатку в окремому посуді, спробуйте і лише після цього поступово підливайте до овочів та вимішуйте.Потрібно знайти золоту середину, заправки має бути рівно стільки, щоб овочі не виявилися сухими, але й не плавали в маслі.
Классичний рецепт вінегрету
Продукти:
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2 середні буряки;
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4–5 середніх картоплин;
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2 середні моркви;
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5–6 середніх маринованих або солоних огірків (їх можна замінити 300 г квашеної капусти або взяти порівну огірків та капусти);
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1 біла чи червона цибулина;
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250 г консервованого зеленого горошку (його можна замінити консервованою або вареною квасолею)
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5–6 столових ложок олії;
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¼–½ чайної ложки солі (або попередньо змішати олію та сіль з ½–1 столовою ложкою оцту (яблучного або 3%) та щіпкою меленого чорного перцю. Від оцту вінегрет набуде великої кислинки.
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Можна додати 200-250 г маринованих грибів, або варіювати в залежності від співвідношення з огірками та/або капустою.
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Як варіант - додати кріп, петрушка або зелену цибулю.
Рецепт покроково:
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Викладіть промиті, але неочищені буряки, картоплю та моркву в каструлі і залийте холодною водою. Буряк краще варити окремо від інших овочів, оскільки він готується довше і може пофарбувати воду.
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Картопля буде готова приблизно через 20-30 хвилин після закипання води, морква - через 30-40, а буряк - не менше ніж за годину. Хоча може знадобитися менше або більше часу: все залежить від розміру овочів.
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Остудіть варені овочі та очистіть їх від шкірки.
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Наріжте буряки, картоплю, моркву та огірки однаковими середніми кубиками, а цибулю — дрібними.Додайте горошок, масло|мастило|, сіль|соль| і ретельно перемішайте салат.
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Якщо потрібно, досоліть його.
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Якщо не хочете, щоб буряк пофарбував овочі, спочатку змішайте його з невеликою кількістю олії, а потім додайте до неї всі інші продукти. І не забувайте, що інгредієнти можна замінити чи доповнити.
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Краще дати настоятися вінегрету в холодильнику кілька годин або ніч. Тоді він стане ще смачнішим і ароматнішим.
Вінегрет із фруктів та овочів
Продукти:
-
Яблука свіжі очищені 10 10 г
-
Груша нарізана скибочками 10 10 г
-
Морква очищена 8 8 г
-
Огірки свіжі нарізані скибочками 10 10 г
-
Картопля відварена дрібно нарізана 25 25 г Селера (корінь) нарізана соломкою 4 4 г Петрушка (зелень) нарізана 4 4 г
-
Горошок зелений консервований 5 5 г
-
Цукор-пісок 3 3 г
-
Лимонний сік 4 4 г
-
Сметана 10,0% жирності 12 12 г
-
Салат листовий очищений 1 1 г
-
Апельсин нарізаний шматочками 5 5 г
Рецепт покроково:
-
Очищені яблука та груші (з віддаленим насіннєвим гніздом), морква та варена картопля, огірки зі шкіркою нарізають тонкими скибочками.
-
Підготовлену зелень петрушки та корінь селери дрібно нарізають.
-
Фрукти, овочі, зелень з'єднують і змішують з зеленим горошком консервованим, додають сіль, цукор, сік лимона і заправляють прокип'яченою сметаною.
-
Салат укладають гіркою та оформляють листям салату, часточками апельсина.
Вінегрет морський
Продукти
-
Буряк очищений відварений 150 г
-
Морква очищена нарізана скибочками 150 г
-
Картопля очищена відвареною 120 г
-
Огірки солоні нарізані кубиками 100 г
-
Капуста квашена 100 г
-
Капуста морська консервована 200 г
-
Цибуля зелена дрібно нарізана 50 г (можна замінити репчатим)
-
Олія рослинна 100 г
-
Цукор-пісок 40 г
Рецепт покроково.
-
Варені овочі, солоні чи мариновані огірки нарізають кубиками.
-
З'єднують з капустою квашеною та морською консервованою,
-
ріпчасту цибулю нарізають півкільцями цибулею або зеленою довжиною шматочками 1-1,5 см
-
Додають цукор
-
Заправляють олією.
Вінегрет з авокадо
Продукти (на 5 порцій)
-
Буряк – 2 шт. (300 г)
-
Картопля – 2 шт. (240 г)
-
Морква – 1 шт. (100 г)
-
Огірки солоні – 2 шт. (150 г)
-
Авокадо – 1 шт. (150 г)
-
Цибуля зелена - 2-3 пера (30 г)
-
Олія - 3 ст. ложки
-
Сіль – 0,5 ч. ложки
-
Суміш перців мелених - 1 щіпка
-
Петрушка свіжа для прикраси - 1 гілочка
Рецепт покроково:
-
Ретельно вимийте і відварити у киплячій воді картопля, морква та буряк. Можна варити овочі в одній каструлі. Морква та картопля варяться приблизно 15-20 хвилин, буряк – 60 хвилин. Дістати овочі з води та остудити.
-
Підготувати решту інгредієнтів. Зелену цибулю промийте.
-
Зелену цибулю дрібно порубати.
-
У солоних огірків відрізати краї.
-
Нарізати огірки дрібними кубиками.
-
Перекласти зелену цибулю та огірки в глибоку миску.
-
Варений буряк, картопля та морква очистити від шкірки.
-
Картоплю та моркву нарізати кубиками.
-
Додати картопля і морква в миску до огірків та зеленої цибулі.
-
Буряк також нарізати кубиками.Додати кубики буряків до решти інгредієнтів салату, перемішати.
-
Влити в миску олію, додати сіль і суміш мелених перців, знову перемішайте.
-
Авокадо розрізати навпіл, зніміть шкірку і видалити кісточку. Якщо авокадо стигле, шкірка зніметься легко. Нарізати кубиками авокадо.
-
Додати авокадо до салату, акуратно перемішати, щоб інгредієнти зберегли форму.
-
Перекласти вінегрет у салатницю, прикрасити листочками петрушки. Перед подачею салат можна додатково охолодити у холодильнику.
Вінегрет з яблуками та кількою
Продукти:
-
картопля
-
буряк
-
морква
-
цибуля ріпчаста
-
кілька солона
-
яблука кисло-солодкі
-
для заправки:
-
масло рослинне
-
гірчиця
-
цукор
-
оцет столовий
-
сіль
Рецепт покроково
-
Перемішати відварені овочі: нарізану кубиками картопля, буряк та моркву.
-
Покришити цибулю.
-
Приготувати заправку з олії, гірчиці, солі, цукрового піску та оцту.
-
Додати нарізане кисло-солодке яблуко, солону кільку.
-
Готову страву прикрасити кільцями червоної цибулі, зеленню, зеленим горошком.
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