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08.12.2022  21:47   Дмитро Колонєй

Готуємо вінегрет: класичний та оригінальні рецепти

Відомий та нетривіальні варіанти популярного салату.


Готуємо вінегрет: класичний та оригінальні рецепти
Як пише РЕДПОСТ, суворих пропорцій у вінегреті немає і все залежить від смаку людини, яка готує страву. Тому дещо умовно визначимо кількість необхідних продуктів
 
  1. Робіть вінегрету стільки, скільки з'їсте за один раз. Зберігати його, навіть у холодильнику, не рекомендується через те, що з часом він втрачає свій смак.
  2. Варіть картоплю, буряк і моркву завжди в шкірці, ніколи не зрізайте її до варіння, інакше овочі вийдуть рідкими. Кращим варіантом буде, якщо ви запечете овочі в духовці, обернувши кожен з них міцним шаром фольги. При такому способі приготування овочі зберігають усі свої корисні речовини та мікроелементи.
  3. Для змішування компонентів використовуйте просторий, широкий і глибокий, зручний посуд зі скла, кераміки або порцеляни. Можна це робити в емальованій мисці, але в жодному разі не в металевій каструлі.
  4.  Щоб за рахунок буряків усі овочі не забарвлювалися відразу в червоний колір, є один маленький і простий секрет. Нарізаний кубиками буряк перекладіть в миску, полийте олією і ретельно перемішайте. А після цього можете додавати решту інгредієнтів. Тонка масляна плівка, яка покрила кожен шматочок буряка, не дасть їй фарбувати решту продуктів.
  5. Якщо заправка складається з декількох інгредієнтів (оцет, олія, сік лимона, хрін, гірчиця), обов'язково готуйте її спочатку в окремому посуді, спробуйте і лише після цього поступово підливайте до овочів та вимішуйте.Потрібно знайти золоту середину, заправки має бути рівно стільки, щоб овочі не виявилися сухими, але й не плавали в маслі.
 

Классичний рецепт вінегрету

 
 

Продукти:

  • 2 середні буряки;
  • 4–5 середніх картоплин;
  • 2 середні моркви;
  • 5–6 середніх маринованих або солоних огірків (їх можна замінити 300 г квашеної капусти або взяти порівну огірків та капусти);
  • 1 біла чи червона цибулина;
  • 250 г консервованого зеленого горошку (його можна замінити консервованою або вареною квасолею)
  • 5–6 столових ложок олії;
  • ¼–½ чайної ложки солі (або попередньо змішати олію та сіль з ½–1 столовою ложкою оцту (яблучного або 3%) та щіпкою меленого чорного перцю. Від оцту вінегрет набуде великої кислинки.
  • Можна додати 200-250 г маринованих грибів, або варіювати в залежності від співвідношення з огірками та/або капустою.
  • Як варіант - додати кріп, петрушка або зелену цибулю.

Рецепт покроково:

  1. Викладіть промиті, але неочищені буряки, картоплю та моркву в каструлі і залийте холодною водою. Буряк краще варити окремо від інших овочів, оскільки він готується довше і може пофарбувати воду.
  2. Картопля буде готова приблизно через 20-30 хвилин після закипання води, морква - через 30-40, а буряк - не менше ніж за годину. Хоча може знадобитися менше або більше часу: все залежить від розміру овочів.
  3. Остудіть варені овочі та очистіть їх від шкірки.
  4. Наріжте буряки, картоплю, моркву та огірки однаковими середніми кубиками, а цибулю — дрібними.Додайте горошок, масло|мастило|, сіль|соль| і ретельно перемішайте салат.
  5. Якщо потрібно, досоліть його.
  6. Якщо не хочете, щоб буряк пофарбував овочі, спочатку змішайте його з невеликою кількістю олії, а потім додайте до неї всі інші продукти. І не забувайте, що інгредієнти можна замінити чи доповнити.
  7. Краще дати настоятися вінегрету в холодильнику кілька годин або ніч. Тоді він стане ще смачнішим і ароматнішим.

Вінегрет із фруктів та овочів

 

Продукти:

 
  • Яблука свіжі очищені 10 10 г
  • Груша нарізана скибочками 10 10 г
  • Морква очищена 8 8 г
  • Огірки свіжі нарізані скибочками 10 10 г
  • Картопля відварена дрібно нарізана 25 25 г Селера (корінь) нарізана соломкою 4 4 г Петрушка (зелень) нарізана 4 4 г
  • Горошок зелений консервований 5 5 г
  • Цукор-пісок 3 3 г
  • Лимонний сік 4 4 г
  • Сметана 10,0% жирності 12 12 г
  • Салат листовий очищений 1 1 г
  • Апельсин нарізаний шматочками 5 5 г

Рецепт покроково:

 
  1. Очищені яблука та груші (з віддаленим насіннєвим гніздом), морква та варена картопля, огірки зі шкіркою нарізають тонкими скибочками.
  2. Підготовлену зелень петрушки та корінь селери дрібно нарізають.
  3. Фрукти, овочі, зелень з'єднують і змішують з зеленим горошком консервованим, додають сіль, цукор, сік лимона і заправляють прокип'яченою сметаною.
  4. Салат укладають гіркою та оформляють листям салату, часточками апельсина.

 

Вінегрет морський

Продукти

  • Буряк очищений відварений 150 г
  • Морква очищена нарізана скибочками 150 г
  • Картопля очищена відвареною 120 г
  • Огірки солоні нарізані кубиками 100 г
  • Капуста квашена 100 г
  • Капуста морська консервована 200 г
  • Цибуля зелена дрібно нарізана 50 г (можна замінити репчатим)
  • Олія рослинна 100 г
  • Цукор-пісок 40 г

Рецепт покроково.

  1. Варені овочі, солоні чи мариновані огірки нарізають кубиками.
  2. З'єднують з капустою квашеною та морською консервованою,
  3. ріпчасту цибулю нарізають півкільцями цибулею або зеленою довжиною шматочками 1-1,5 см
  4. Додають цукор
  5. Заправляють олією.

Вінегрет з авокадо

Як приготувати вінегрет: різні рецепти популярного салату

Продукти (на 5 порцій)

  • Буряк – 2 шт. (300 г)
  • Картопля – 2 шт. (240 г)
  • Морква – 1 шт. (100 г)
  • Огірки солоні – 2 шт. (150 г)
  • Авокадо – 1 шт. (150 г)
  • Цибуля зелена - 2-3 пера (30 г)
  • Олія - ​​3 ст. ложки
  • Сіль – 0,5 ч. ложки
  • Суміш перців мелених - 1 щіпка
  • Петрушка свіжа для прикраси - 1 гілочка

Рецепт покроково:

 
  1. Ретельно вимийте і відварити у киплячій воді картопля, морква та буряк. Можна варити овочі в одній каструлі. Морква та картопля варяться приблизно 15-20 хвилин, буряк – 60 хвилин. Дістати овочі з води та остудити.
  2. Підготувати решту інгредієнтів. Зелену цибулю промийте.
  3. Зелену цибулю дрібно порубати.
  4. У солоних огірків відрізати краї.
  5. Нарізати огірки дрібними кубиками.
  6. Перекласти зелену цибулю та огірки в глибоку миску.
  7. Варений буряк, картопля та морква очистити від шкірки.
  8. Картоплю та моркву нарізати кубиками.
  9. Додати картопля і морква в миску до огірків та зеленої цибулі.
  10. Буряк також нарізати кубиками.Додати кубики буряків до решти інгредієнтів салату, перемішати.
  11. Влити в миску олію, додати сіль і суміш мелених перців, знову перемішайте.
  12. Авокадо розрізати навпіл, зніміть шкірку і видалити кісточку. Якщо авокадо стигле, шкірка зніметься легко. Нарізати кубиками авокадо.
  13. Додати авокадо до салату, акуратно перемішати, щоб інгредієнти зберегли форму.
  14. Перекласти вінегрет у салатницю, прикрасити листочками петрушки. Перед подачею салат можна додатково охолодити у холодильнику.
 

Вінегрет з яблуками та кількою

 

 

Продукти:

  • картопля
  • буряк
  • морква
  • цибуля ріпчаста
  • кілька солона
  • яблука кисло-солодкі
  • для заправки:
  • масло рослинне
  • гірчиця
  • цукор
  • оцет столовий
  • сіль

Рецепт покроково

  1. Перемішати відварені овочі: нарізану кубиками картопля, буряк та моркву.
  2. Покришити цибулю.
  3. Приготувати заправку з олії, гірчиці, солі, цукрового піску та оцту.
  4. Додати нарізане кисло-солодке яблуко, солону кільку.
  5. Готову страву прикрасити кільцями червоної цибулі, зеленню, зеленим горошком.
Тэги:  рецепт, винегрет, новый год, салат
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