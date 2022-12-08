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08.12.2022  21:29   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова прочищають зливову каналізацію

Про це інформує харківське КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства:

  • промивають ділянку колектора зливової каналізації на вул. Благовіщенській,
  • виконали ремонт оглядового колодязя на вул. Валентинівській,
  • видаляють дерева та гілки, що впали, вздовж річки Лопань,
  • очищають від сміття та дикоростучої порослі водовідвідну канаву у районі вул. Саперної,
  • очищають від снігу дощоприймачі на вул. Роганській.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ливневка, ремонт, харьков
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