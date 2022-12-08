08.12.2022 21:29 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова прочищають зливову каналізацію

Про це інформує харківське КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства:

промивають ділянку колектора зливової каналізації на вул. Благовіщенській,

виконали ремонт оглядового колодязя на вул. Валентинівській,

видаляють дерева та гілки, що впали, вздовж річки Лопань,

очищають від сміття та дикоростучої порослі водовідвідну канаву у районі вул. Саперної,

очищають від снігу дощоприймачі на вул. Роганській.