Комунальники Харкова прочищають зливову каналізацію

Про це інформує харківське КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства:
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Краще обійтися без таких слів, як «начебто», «ніби» і «може бути» – сьогодні день конкретності та чіткості, решта не актуальна.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері - дощ зі снігом.
Щорічно 8 грудня відзначається Міжнародний день художника.
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