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08.12.2022  20:41   Дмитро Колонєй

Злочин оккупантів: на Харківщині ексгумували тіла дівчини та чоловіка (фото)

Правоохоронці вилучили тіла жертв російської агресії на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці вилучила тіла батька і доньки, які загинули внаслідок російської агресії на Харківщині
 
Мешканці селища Козача Лопань Харківського району померли 4 травня 2022 під час ворожого обстрілу. Їх поховали в одній могилі на території кладовища.
 
 
8 грудня 2022 року слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю прокурора Дергачівської окружної прокуратури провели огляд місця події та ексгумували тіла 17-річної дівчинки та її 48-річного батька. 
 
 
За попередніми висновками експерта чоловік та дівчинка померли від травм, отриманих внаслідок обстрілу окупантів. Для встановлення точної причини смерті останки померлих направлені на судово-медичну експертизу.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, преступления окупантов, харьков
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