08.12.2022 20:41 Дмитро Колонєй

Злочин оккупантів: на Харківщині ексгумували тіла дівчини та чоловіка (фото)

Правоохоронці вилучили тіла жертв російської агресії на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці вилучила тіла батька і доньки, які загинули внаслідок російської агресії на Харківщині

Мешканці селища Козача Лопань Харківського району померли 4 травня 2022 під час ворожого обстрілу. Їх поховали в одній могилі на території кладовища.

8 грудня 2022 року слідчі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за участю прокурора Дергачівської окружної прокуратури провели огляд місця події та ексгумували тіла 17-річної дівчинки та її 48-річного батька.

За попередніми висновками експерта чоловік та дівчинка померли від травм, отриманих внаслідок обстрілу окупантів. Для встановлення точної причини смерті останки померлих направлені на судово-медичну експертизу.