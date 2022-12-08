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08.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині забронено рух транспортних засобів автошляхами: якими саме

Звернення поліції та список автошляхів Харківщини, на яких заборонено рух транспорту.


На Харківщині забронено рух транспортних засобів автошляхами: якими саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у зв’язку з погіршенням погодних умов, з метою недопущення дорожньо-транспортних пригод, впроваджено тимчасове закриття руху для усіх транспортних засобів на автошляхах Харківщини.
 
  • Заборонено пересування усіх автомобілей у період з 19:00 8 грудня до 8:00 9 грудня з подальшим обмеженням руху в період до 10:00 9 грудня для вантажних автомобілів загальною масою понад 10 тонн, а також пасажирського транспорту загального користування.
 

Заборона діє на наступних шляхах:

  • М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 396+094 – км 648+570;
  • Південно-східний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 13+688;
  • М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;
  • Південно-західний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 8+001;
  • М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро, км 0+000 – км 127+735;
  • Н-26 Чугуїв-Мілове, км 2+363 – км 79+500;
  • Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;
  • Р-46 Харків-Охтирка, км 0+000 – 80+813;
  • Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;
  • Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.
 
Обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  запрет движения, харьков
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