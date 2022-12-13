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13.12.2022  20:00   Дмитро Колонєй

На п'яти автошляхах Харівщини обмежено рух транспорту: де саме

Заборона введена у зв’язку з погіршенням погодних умов на Харківщині.


Нацполіція
Якповідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, з метою недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів, впроваджено тимчасове закриття руху для вантажних транспортних засобів загальною масою понад 24 тони на окремих автошляхах Харківщини.
 
Обмеження чинні у період з 19:00 13 грудня до 7:00 14 грудня.
 

Заборона діє на наступних шляхах:

 
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський(на м.Ростов-на-Дону), км 396+094 – км 648+570;
  • М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, км 9+387 – км 147+419;
  • М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, км 0+000 – км 127+735;
  • Р-11 Полтава – Красноград, км 45+136 – км 52+112;
  • Р-46 Харків – Охтирка, км 0+000 – км 80+813.
 
Обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про погіршення погодних умов на Харківщині та оголошений жовтий рівень небезпеки.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  запрет движения, харьков
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