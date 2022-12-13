13.12.2022 20:48 Дмитро Колонєй

Чоловік на Харківщині захопив та бив людину, замкнувши в гаражі

Поліція викрила на Харківщині чоловіка, який позбавив волі людину

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, до правоохоронців зателефонував заявник, який поінформував, що у гаражі зачинений чоловік, який стукає та просить викликати поліцію. За адресою оперативно виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці встановили, що у гаражному приміщенні насильно утримують чоловіка.

Поліцейські розшукали власника гаража, - 40-річного мешканця Харкова, який наносив тілесні ушкодження та утримував у ньому 30-річного чоловіка, який начебто заборгував йому гроші та відмовлявся повертати.

40-річного порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.