    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік на Харківщині захопив та бив людину, замкнувши в гаражі
13.12.2022  20:48   Дмитро Колонєй

Чоловік на Харківщині захопив та бив людину, замкнувши в гаражі

Поліція викрила на Харківщині чоловіка, який позбавив волі людину

Бив людину, замкнувши в гаражі, чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, до правоохоронців зателефонував заявник, який поінформував, що у гаражі зачинений чоловік, який стукає та просить викликати поліцію. За адресою оперативно виїхала слідчо-оперативна група.
 
Бив людину, замкнувши в гаражі, чоловік на Харківщині
 
На місці події правоохоронці встановили, що у гаражному приміщенні насильно утримують чоловіка. 
 
Поліцейські розшукали власника гаража, - 40-річного мешканця Харкова, який наносив тілесні ушкодження та утримував у ньому 30-річного чоловіка, який начебто заборгував йому гроші та відмовлявся повертати.
 
Бив людину, замкнувши в гаражі, чоловік на Харківщині
 
40-річного порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Бив людину, замкнувши в гаражі, чоловік на Харківщині
 
Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  избиение, запер в гараже, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.11 Надзвичайні події Побита матір'ю дитина потрапила у харківську лікарню (фото) 18.08 Надзвичайні події На Харківщині мати вигнала з дому та побила дитину (фото) 22.07 Надзвичайні події Під Харковом дитину били та тримали разом з козами (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 