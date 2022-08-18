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18.08.2022  16:59   Дмитрий Колоней

На Харківщині мати вигнала з дому та побила дитину (фото)

На Харківщині дитина потрапила до лікарні.

Побила та вигнала з дому сина мати у Люботині. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, мешканка Люботина вигнала з дому неповнолітнього сина та побила. Працівник ювенальної превенції доставив дитину до лікарні, де підліток залишиться на найближчі декілька діб. 
 
Щодо матері поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), ст.173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение, выгнала ребенка, харьков, люботин
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