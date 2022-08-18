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18.08.2022  16:55   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідують наслідки ворожих ударів ракет

Окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що 17 серпня Салтівський район знову постраждав від потужного удару – було повністю зруйновано житловий будинок. Також постраждали будинки поряд. Робітники комунальних підприємств ліквідують наслідки обстрілів, розбирають завали та закривають вибиті вибуховою хвилею вікна.
 
За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова Адміністрація Салтівського району контролює роботи з ліквідації пошкоджень та евакуації населення, займається наданням житла постраждалим та наданням необхідної допомоги.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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