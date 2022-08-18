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18.08.2022  16:35   Віталій Хінєвіч

Ракетні удари по Харкові: серед загиблих значна частина людей похилого віку

Окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах міста.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що у Салтівському районі тривають аварійно-рятувальні роботи та пошуки загиблих людей.
 
Близько 21:00 17 серпня ворожа ракета потрапила до житлового будинку. Внаслідок вибуху сталися масштабні руйнації та пожежа на площі 600 кв.м.
 
Рятувальники змогли ліквідувати пожежу повністю 18 серпня о 10.55. У ході рятувальної операції рятувальникам вдалося врятувати 4 особи. Всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом травми отримали 20 осіб.
 
Станом на 15:00 відомо про 12 загиблих, багато з яких похилого віку.
 
«Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає. Наразі на місці події продовжують працювати близько 80 осіб особового складу ДСНС та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки, у т.ч. важка інженерна техніка», - зазначили у ДСНС у Харківській області.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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