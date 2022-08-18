18.08.2022 16:35 Віталій Хінєвіч

Ракетні удари по Харкові: серед загиблих значна частина людей похилого віку

Окупанти завдали ракетних ударів по житлових районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що у Салтівському районі тривають аварійно-рятувальні роботи та пошуки загиблих людей.

Близько 21:00 17 серпня ворожа ракета потрапила до житлового будинку. Внаслідок вибуху сталися масштабні руйнації та пожежа на площі 600 кв.м.

Рятувальники змогли ліквідувати пожежу повністю 18 серпня о 10.55. У ході рятувальної операції рятувальникам вдалося врятувати 4 особи. Всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом травми отримали 20 осіб.

Станом на 15:00 відомо про 12 загиблих, багато з яких похилого віку.

«Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає. Наразі на місці події продовжують працювати близько 80 осіб особового складу ДСНС та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки, у т.ч. важка інженерна техніка», - зазначили у ДСНС у Харківській області.