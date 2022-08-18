18.08.2022 16:10 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік обманом отримував гроші у пенсіонерів

Чоловік обманював людей похилого віку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 49-річний чоловік дзвонив людям похилого віку і говорив, що їхні родичі потрапили в ДТП і потребують термінового лікування. Потім шахрай приходив додому до пенсіонерів, і вони йому віддавали гроші. Одна з жінок, окрім грошей, віддала зловмиснику ювелірні прикраси.

Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить 55 тисяч гривень.

Крім цього варто зазначити, що чоловік раніше мав проблеми із законом, а також невідбуту частину покарання.

8 серпня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок, яким призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 71 КК України частково приєднано невідбуту частину покарання. Остаточно призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.