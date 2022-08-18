    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік обманом отримував гроші у пенсіонерів
18.08.2022  16:10   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік обманом отримував гроші у пенсіонерів

Чоловік обманював людей похилого віку.

У Харківській області чоловік дурив пенсіонерів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 49-річний чоловік дзвонив людям похилого віку і говорив, що їхні родичі потрапили в ДТП і потребують термінового лікування. Потім шахрай приходив додому до пенсіонерів, і вони йому віддавали гроші. Одна з жінок, окрім грошей, віддала зловмиснику ювелірні прикраси.
 
Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить 55 тисяч гривень.
 
Крім цього варто зазначити, що чоловік раніше мав проблеми із законом, а також невідбуту частину покарання.
 
8 серпня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок, яким призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 71 КК України частково приєднано невідбуту частину покарання. Остаточно призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, у Харківській області чоловік допомагав окупантам.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.08 Надзвичайні події У Харківській області чоловік убив дружину 16.08 Надзвичайні події Двоє братів обікрали харківське комунальне підприємство 16.08 Надзвичайні події У Харкові шахраї видавали себе за співробітників СБУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 