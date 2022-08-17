17.08.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік допомагав окупантам

Житель села Руська Лозова надавав допомогу ворогові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 29-річний чоловік, перебуваючи на посаді начальника цеху у селі Руська Лозова, вирішив допомогти окупантам. Він попросив свого колегу упорядкувати транспортні засоби підприємства для передачі їх ворогам.

При цьому обвинувачений достовірно знав, що власники та керівництво підприємства виїхали з населеного пункту та не контролюють обстановку щодо матеріальних ресурсів.

Пізніше чоловік добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресору транспортні засоби, призначені для вантажних та пасажирських перевезень.

На даний момент громадянин перебуває під вартою та чекає на суд. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.