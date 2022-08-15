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15.08.2022  18:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік подарував автомобілі окупантам

Мешканець Харківської області допомагав ворогам.

У Харківській області чоловік допоміг окупантам
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що колишній депутат Тернівської сільської ради з моменту окупації російськими військовими села Тернова Харківської області, підтримував, у тому числі публічно, рішення та дії держави-агресора. За це обвинувачуваний отримував привілейоване ставлення від військових та представників окупаційних сил.
 
На початку травня 2022 року, незадовго до визволення села Збройними Силами України, чоловік допоміг тікати окупантам, передавши їм транспортні засоби. Зокрема,  власний автомобіль «ГАЗ 31105», а також автомобіль свого сина «ВАЗ 2110».
 
Після звільнення населеного пункту від окупантів чоловіка було викрито та в подальшому повідомлено про підозру. Обвинувачувальний акт направлено до Київського районного суду міста Харкова.
 
Нагадаємо, у Харкові охоронець складу крав гуманітарну допомогу.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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