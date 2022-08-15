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15.08.2022  18:23   Дмитрий Колоней

Віддалена робота: в якій країні найбільш зручно працювати

Це з'ясували експерти з кібербезпеки.


Фотография из открытых источников
Яеповідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Business UA  експерти з кібербезпеки розробили критерії та зібрали дані, які дозволили їм упорядковано ранжувати якнайбільше країн з точки зору їхньої привабливості для працівників на віддаленій роботі
.

Ранжування базувалося на  п’яти найважливіших критеріях оцінки:

  • безпека (зокрема безпека для здоров’я, підхід до пандемії коронавірусу),
  • якість інтернету (зокрема доступ до швидкої, широкосмугової мережі),
  • економічні та соціальні умови життя (зокрема туристична привабливість, вартість оренди квартири),
  • якість зв’язку, коворкінги, стабільність валюти,
  • знання англійської мови в тій чи іншій країні.
Створено глобальний індекс віддаленої роботи.
 
«Індекс допомагає визначити, куди краще подорожувати та їхати працювати», — пишуть вони.
 

Рейтинг

  1. Перше місце у глобальному індексі віддаленої роботи посіла Німеччина, набравши 0,824 бала загалом. Незважаючи на те, що вартість життя в країні була однією з найвищих у таблиці, а якість інтернету та ціни не найпривабливішими, перше місце присуджується країні завдяки високому рівню володіння англійською мовою, інвестицій в освіту та охорону здоров’я, а також оцінкам туристської привабливості.
  2. Друге — Данія, з індексом 0,816. Країна надає найкращу якість інтернету, електронну інфраструктуру та глобальне медичне обслуговування.
  3. Третє місце — США із загальним індексом 0,809, завдяки гідним економічним та соціальним умовам, цифровій та фізичній інфраструктурі. При цьому таблиця показала, що в країні є дуже низький рейтинг кібербезпеки і висока вартість життя.
  4. Іспанія — четверте місце та 0,796 бала. Тут хороші показники кібербезпеки, доступніша вартість життя та кращий рейтинг туристської привабливості серед усіх країн у рейтингу.
  5. П’яте місце посіла Литва із результатом 0,794. У країні високий рівень кібербезпеки та доступний інтернет, хоча його якість сильно відстає від деяких конкурентів.
 
До десятки найкращих країн для віддаленої роботи також увійшли: Нідерланди, Швеція, Естонія, Сінгапур, Франція.
 
Источник:   Business UA
 Тэги:  работа, удаленная работа, рейтинг
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