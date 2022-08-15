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15.08.2022  18:53   Дмитрий Колоней

Мы нацелены на то, чтобы этот отопительный сезон прошел централизовано, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова заявив в ефірі національного телемарафону.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, зокрема відмітив:
 
«Мы каждый день работаем над тем, чтобы восстанавливать жилой фонд, потому что людям нужно где-то жить. Что касается обеспечения инфраструктуры города всеми системами, мы тоже над этим постоянно работаем. Да, обстрелы продолжаются, но мы не можем ничего не делать. Потому что так люди останутся без жилья, без коммуникаций. Это недопустимо». 
 
За його словами, російська армія цілеспрямовано знищує котельні, трансформаторні підстанції, ТЕЦ та інші об'єкти критичної інфраструктури, які мають забезпечити нормальну життєдіяльність міста в осінньо-зимових умовах.
 
«Агрессор хочет, чтобы у харьковчан не было ни тепла, ни воды, чтобы жизнь в городе фактически замерла. Но, думаю, что все вместе мы сможем этому противостоять. Да, мы делаем склады с теплой одеждой, чтобы в случае необходимости развернуть пункты обогрева и выдавать ее людям. Но все-таки мы нацелены на то, чтобы этот отопительный сезон прошел централизовано», - неаголосив Игор Терехов.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, отопительній сезон, харьков, агрессия россии
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