Мы нацелены на то, чтобы этот отопительный сезон прошел централизовано, - Ігор Терехов

15.08.2022 18:53 Дмитрий Колоней

Про це мер Харкова заявив в ефірі національного телемарафону.

«Мы каждый день работаем над тем, чтобы восстанавливать жилой фонд, потому что людям нужно где-то жить. Что касается обеспечения инфраструктуры города всеми системами, мы тоже над этим постоянно работаем. Да, обстрелы продолжаются, но мы не можем ничего не делать. Потому что так люди останутся без жилья, без коммуникаций. Это недопустимо».

За його словами, російська армія цілеспрямовано знищує котельні, трансформаторні підстанції, ТЕЦ та інші об'єкти критичної інфраструктури, які мають забезпечити нормальну життєдіяльність міста в осінньо-зимових умовах.

«Агрессор хочет, чтобы у харьковчан не было ни тепла, ни воды, чтобы жизнь в городе фактически замерла. Но, думаю, что все вместе мы сможем этому противостоять. Да, мы делаем склады с теплой одеждой, чтобы в случае необходимости развернуть пункты обогрева и выдавать ее людям. Но все-таки мы нацелены на то, чтобы этот отопительный сезон прошел централизовано», - неаголосив Игор Терехов.