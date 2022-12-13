13.12.2022 19:07 Дмитро Колонєй

Німецькі благодійники забезпечили харківську котельню потужним генератором

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», Хакровом отримано від німецького міста Нюрнберг потужний генератор для живлення котельні.

Спочатку місто-побратим разом з Асоціацією «Харків-Нюрнберг» пожертвували понад 400 тис. євро на реконструкцію котельні онкоцентру по вул. Гуревича, яку було зруйновано прямим влучанням російського снаряда, а вже в жовтні було підписано новий меморандум з КП «Харківські теплові мережі» щодо безповоротної фінансової допомоги для постачання дизельного генератора «KOHLER D550».

Якпоінформували на підприємстві, подарований генератор вже перебуває на цілодобовому чергуванні на котельні у Слобідському районі, яку попри війну успішно модернізували за проєктом Світового банку. На ній встановили чотири німецькі котли, оснащені сучасною автоматикою. Усе насосне обладнання, що давно відслужило свій термін експлуатації, також замінили на німецьке з приладами частотного керування.

«Завдяки генератору від німецьких побратимів, котельня працюватиме навіть під час тривалих відключень», - зазначили на ХТМ.