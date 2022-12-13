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13.12.2022  18:32   Дмитро Колонєй

Ворогом нанесено ракетний удар по цивільній інфраструктурі Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 13 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 
 
Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.
 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження особового складу російських окупантів.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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