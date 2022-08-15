15.08.2022 19:33 Дмитрий Колоней

Виплати українцям у Швейцарії: нові правила

Які саме зміни введені щодо соціальної допомоги біженцям з України.



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Як повідомляє РЕДПОСТ ., з посиланням на Заборону, в Швейцарии введені нові правила соціальной допомоги біженцям з України.

Що змінили

З 11 серпня 2022 року скасувано визначений розмір соціальної допомоги для біженців з України, пише Swisssinfo. Раніше українці, які отримали статус S, могли розраховувати на виплату 1500 швейцарських франків на місяць ($1585) від кантонів. Тепер кожен запит на фінансову допомогу розглядатимуть індивідуально з враховуванням фінансового становища конкретної людини чи сім’ї. Така ж система діє у Швейцарії для біженців з інших країн. Доходи та активи будуть враховувати незалежно від того, отримані вони в Україні чи Швейцарії. Єдиним винятком є ​​автомобіль, оскільки він потрібен, щоб повернутися додому. Крім того, до кінця осені влада країни пообіцяла встановити окремі умови щодо оцінки впливу на рівень забезпеченості ювелірних виробів та іншого майна біженців.

Статус тимчасового притулку або статус S надає право на проживання у Швейцарії до одного року з подальшим продовженням терміну перебування.

Також статус передбачає:

безплатне житло;

медичне обслуговування;

навчання у школах та університетах;

безплатні мовні курси для дітей та дорослих (організовує місцева влада, тому запитувати треба у кантонах);

працевлаштування.

Його може отримати кожен українець. Для цього необхідно звернутися до одного з Федеральних центрів надання притулку — Bundesasylzentrum (BAZ). Після реєстрації заявника направляють до певного кантону, який вже вирішує, розмістити його самотужки чи у співпраці з «Допомогою біженцям Швейцарії» (Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH).

За реєстрацію дають 90 днів. Якщо до подачі заяви на статус захисту S виникнуть витрати через, наприклад, терміновий візит до лікаря, їх покриває кантон або федеральний уряд.

Статус захисту S не поширюватиметься на осіб, які вже отримали статус захисту країни ЄС.

З 2 червня 2022 року при поверненні в Україну більше ніж на 15 днів статус S автоматично буде анульовано. Ще однією причиною для втрати спеціального статусу може стати перебування у третій країні понад два місяці.