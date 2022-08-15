15.08.2022 19:33 Дмитрий Колоней
Виплати українцям у Швейцарії: нові правила
Які саме зміни введені щодо соціальної допомоги біженцям з України.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
., з посиланням на Заборону, в Швейцарии введені нові правила соціальной допомоги біженцям з України.
Що змінили
-
З 11 серпня 2022 року скасувано визначений розмір соціальної допомоги для біженців з України, пише Swisssinfo. Раніше українці, які отримали статус S, могли розраховувати на виплату 1500 швейцарських франків на місяць ($1585) від кантонів.
-
Тепер кожен запит на фінансову допомогу розглядатимуть індивідуально з враховуванням фінансового становища конкретної людини чи сім’ї. Така ж система діє у Швейцарії для біженців з інших країн.
-
Доходи та активи будуть враховувати незалежно від того, отримані вони в Україні чи Швейцарії. Єдиним винятком є автомобіль, оскільки він потрібен, щоб повернутися додому.
-
Крім того, до кінця осені влада країни пообіцяла встановити окремі умови щодо оцінки впливу на рівень забезпеченості ювелірних виробів та іншого майна біженців.
Статус тимчасового притулку або статус S надає право на проживання у Швейцарії до одного року з подальшим продовженням терміну перебування.
Також статус передбачає:
-
безплатне житло;
-
медичне обслуговування;
-
навчання у школах та університетах;
-
безплатні мовні курси для дітей та дорослих (організовує місцева влада, тому запитувати треба у кантонах);
-
працевлаштування.
Його може отримати кожен українець. Для цього необхідно звернутися до одного з Федеральних центрів надання притулку — Bundesasylzentrum (BAZ). Після реєстрації заявника направляють до певного кантону, який вже вирішує, розмістити його самотужки чи у співпраці з «Допомогою біженцям Швейцарії» (Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH).
За реєстрацію дають 90 днів. Якщо до подачі заяви на статус захисту S виникнуть витрати через, наприклад, терміновий візит до лікаря, їх покриває кантон або федеральний уряд.
Статус захисту S не поширюватиметься на осіб, які вже отримали статус захисту країни ЄС.
З 2 червня 2022 року при поверненні в Україну більше ніж на 15 днів статус S автоматично буде анульовано. Ще однією причиною для втрати спеціального статусу може стати перебування у третій країні понад два місяці.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0