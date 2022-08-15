На Харківщині ворог намагається не допустити переходу ЗСУ у наступ (відео)

15.08.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Оперативна інформація станом на вечір 15 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження. Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.

Окупанти задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Соснівки і Ртищівки.Ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань – Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.