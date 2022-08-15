На Харківщині ворог намагається не допустити переходу ЗСУ у наступ (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 15 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник, з метою недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для переходу у наступ продовжує знищення військових та цивільних обʼєктів із усіх наявних засобів вогневого ураження. Вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії робить це у районах населених пунктів Слобожанське, Пʼятихатки, Ртищівка, Одноробівка, Соснівка, Слатине, Світличне, Шевелівка, Нове, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Коробочкине та Протопопівка.
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
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