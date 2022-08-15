15.08.2022 20:29 Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова відремонтували комунікації у 80% будинків

Про це повідомили у КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал»., бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» відремонтували та відновили комунікації у 80% будинків комунальної форми власності.

За інформацією начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана, незважаючи на обстріли, роботи ведуться в усіх районах за графіком, решту комунікацій буде перевірено до кінця вересня.

«Мережі водопостачання посилюємо великою кількістю запірної арматури, щоб у разі аварійної ситуації перекривати лише кілька квартир. Також проводимо ревізію та профчистку систем водовідведення. Змінюємо зношені ділянки внутрішньобудинкових комунікацій, перевіряємо та, якщо потрібно, реставруємо зливові системи», - зазначив Валерій Харлан.

За його словами, у деяких будинках із значними пошкодженнями бригади відновили внутрішньобудинкові системи та подачу води. Однак якщо міська комісія ухвалить рішення, що будівля не придатна для проживання, фахівці її законсервують.