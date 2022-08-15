15.08.2022 20:29 Дмитрий Колоней
Комунальники Харкова відремонтували комунікації у 80% будинків
Про це повідомили у КП «Харківводоканал».
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Харківводоканал»., бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» відремонтували та відновили комунікації у 80% будинків комунальної форми власності.
За інформацією начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерія Харлана, незважаючи на обстріли, роботи ведуться в усіх районах за графіком, решту комунікацій буде перевірено до кінця вересня.
«Мережі водопостачання посилюємо великою кількістю запірної арматури, щоб у разі аварійної ситуації перекривати лише кілька квартир. Також проводимо ревізію та профчистку систем водовідведення. Змінюємо зношені ділянки внутрішньобудинкових комунікацій, перевіряємо та, якщо потрібно, реставруємо зливові системи», - зазначив Валерій Харлан.
За його словами, у деяких будинках із значними пошкодженнями бригади відновили внутрішньобудинкові системи та подачу води. Однак якщо міська комісія ухвалить рішення, що будівля не придатна для проживання, фахівці її законсервують.
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