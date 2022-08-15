15.08.2022 20:59 Дмитрий Колоней

Тарифи «Укрзалізниці»: чи підвищать їх у 2023 році

Про це поінформував голова правління компанії Олександр Камишін.



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Як повідоимляє РЕДПОСТ ,з посиланням на Rail.insider, голова правління компанії Олександр Камишін розказав, що Укрзалізниця вже передала уряду план фінансового плану на 2023 рік.

Водночас про виконання цьогорічного фінплану розповів член правління Євген Лященко. Він нагадав, що минулий рік УЗ закінчила із прибутком, цьогоріч теж планувалося вийти у прибуток.

«Якщо казати про цей рік, то ми будемо у контрольованих збитках, які будуть покриватися державою щодо відновлення інфраструктури і перевезення пасажирів. Збитки будуть нараховувати декілька сотень мільйонів», — пояснив посадовець.

Наступного ж року планується вийти на нульовий баланс і компенсувати збитки за рахунок збільшення обсягу перевезень. Проте підвищувати тарифи на них наразі не передбачається.

«У плані ми сподіваємося вийти на нулі і зможемо компенсувати збитки за рахунок збільшення перевезень. Проте ми не закладаємо підвищення тарифів. Це питання спочатку має обговорюватися з ринком», — уточнив Євген Лященко.

Він також запевнив, що наступний рік буде «більш збалансований, але все залежатиме від підтримки держави на інвестиційну діяльність».