Тарифи на електроенергію: що чекає на українців з 1 листопада

Ситуація зараз є такою

Побутові споживачі, які використовують менше 250 кВт на місяць (80% населення) сплачують 1,44 грн. Споживачі понад 250 кВт сплачують відповідно 1,68 грн.

Чи зростуть ціни на електропостачання з 1 листопада?

Мараторій (законопроект №7427) не стосується електроенергії.

У ньому передбачено

непідвищення тарифів на тепло для населення.

заборонено підвищувати тарифи на послуги з розподілу газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Щодо тарифів на електроенергію, президентом .України поставлено уряду завдання зробити все, щоби тарифи на електрику в новому опалювальному сезоні не змінилися.

Тому сподіватимемося на те, що керівництво нашої країни дотримається своїх обіцянок і діючі тарифи на електроенергію будуть продовжені принаймні до кінця військового стану.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у трьох областях запроваджено віялові відключення світла.