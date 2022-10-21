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21.10.2022  20:48   Дмитро Колонєй

Тарифи на електроенергію: що чекає на українців з 1 листопада

Наприкінці жовтня завершується дія тарифів, затверджених у серпні 2021 року ухвалою уряду №859.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на На пенсії, спершу ці тарифи були встановлені до 30 квітня 2022 року, потім (постановою №453 від 16 квітня 2022 року) були пролонговані до 31 жовтня 2022 року.
 
Ситуація зараз є такою
  1. Побутові споживачі, які використовують менше 250 кВт на місяць (80% населення) сплачують 1,44 грн.
  2. Споживачі понад 250 кВт сплачують відповідно 1,68 грн.
Чи зростуть ціни на електропостачання з 1 листопада?
 
Мараторій (законопроект №7427) не стосується електроенергії.
У ньому передбачено
  • непідвищення тарифів на тепло для населення.
  • заборонено підвищувати  тарифи на послуги з розподілу газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Щодо тарифів на електроенергію, президентом .України поставлено уряду завдання зробити все, щоби тарифи на електрику в новому опалювальному сезоні не змінилися.
 
Тому сподіватимемося на те, що керівництво нашої країни дотримається своїх обіцянок і діючі тарифи на електроенергію будуть продовжені принаймні до кінця військового стану.
 
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у трьох областях запроваджено віялові відключення світла.

 

Источник:   На пенсії
 Тэги:  тарифы, электричество, украина
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