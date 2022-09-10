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10.09.2022  18:09   Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи зростуть тарифи на тепло в Україні

Уряд прийняв рішення відносно оплати за опалення.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на 24 канал, Україна вирішила не підвищувати тарифи для населення і водночас шукати кошти для дотування "Нафтогазу" чи інших компаній, аби вони могли закупити газ за ціною світового ринку. Зокрема, для стримування тарифів використають гроші партнерів.
 
Продовження терміну дії ПСО означає, що ціна природного газу до 30 квітня 2023 року для виробників тепла зростати не буде. А відтак місцева влада зможе не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.
 
Що таке ПСО. Це покладання спеціальних зобов’язань для учасників ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. Зокрема, щодо забезпечення теплопостачальних організацій природним газом. Це або 90% рівень розрахунків за спожитий газ, або заключення договорів реструктурізації заборгованості, яка виникла у підприємств перед НАК за спожитий газ.
 
Рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні,
– підкреслив Денис Шмигаль.
 
Источник:   24 канал
 Тэги:  тарифы, тепло, украина
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