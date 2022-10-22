22.10.2022 19:50 Дмитро Колонєй

Можуть підняти тарифи на газ: стало відомо коли

Про це поінформував експерт.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на 24 Економика, за словами Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, тариф на газ може зрости.

Він наголосив, що уряд та президент виконають ті обіцянки, які брали перед людьми – до кінця опалювального сезону, до квітня місяця тарифи не зміняться. Після квітня є підстави говорити про те, що його треба змінювати.

На його особисту думку нардепа змінити тариф потрібно було набагато раніше, бо фіксований тариф на газ для побутових споживачів на рівні 7,99 гривні за кубометр газу – "це дуже дешево і це невиправдано дешево".

Нагадаємо, що з 1 травня 2021 року в Україні діє річний та місячний тариф. Розмір річного тарифу мали переглянути до 30 квітня цього року, однак через війну уряд заборонив підвищувати тарифи до її закінчення. Відповідно річний тариф залишився незмінним.

Через війну велика кількість постачальників перестала надавати послуги своїм клієнтам, відповідно ті перейшли на тариф постачальника останньої надії (ПОН). Цю роль в Україні виконує НАК "Нафтогаз", але не більше ніж 60 днів. Також до ПОН переходять клієнти постачальника, якого позбавили ліцензії.

Загалом споживачами постачальника є 12,3 мільйона домогосподарств для яких діє тариф у 7,96 гривні за кубометр газу.