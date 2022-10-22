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22.10.2022  20:38   Дмитро Колонєй

Харків’янин протизаконно зайняв та забудував ділянку в забороненій зоні (фото)

За незаконні дії поблизу річки Уди судитимуть харків’янина.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що взимку 2021 року обвинувачений незаконно збудував сім бесідок поблизу річки Уди на території гідропарку, розташованого у Новобаварському районі м. Харкова, безпосередньо над дзеркалом водойми. Після цього чоловік здавав їх в оренду для відпочинку містян.
 
Але дії псевдозабудовника незаконні. Так, у чоловіка було відсутнє відповідне рішення уповноваженого органу місцевого самоврядування та державна реєстрація про передачу йому у власність чи надання у користування земельної ділянки.
 
Крім того, відповідно до чинного земельного законодавства, у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку.
 
Наразі обвинувальний акт направлено до Жовтневого районного суду м. Харкова.
 
Досудове розслідування проводив СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
 
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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