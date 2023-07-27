27.07.2023 17:49 Дмитро Колонєй

Незаконно користувався: у фермера на Харківщині відібрали земельну ділянку у мільйони

На Харківщині повернули територіальній громаді майже 30 га землі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, на підставі наказів ГУ Держгеокадастру у 2018 році фермер отримав в оренду земельну ділянку площею майже 30 га та вартістю понад 5 млн грн. Однак передача цих земель в оренду порушує вимоги земельного законодавства:

підприємець уже мав у користуванні сільськогосподарські землі,

не мав права на отримання додаткових ділянок без проведення земельних торгів.

Богодухівська окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом до Господарського суду Харківської області, але в задоволенні позовної заяви було відмовлено.

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Не погодившись з вказаним рішенням, обласна прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку.

Постановою Східного апеляційного господарського суду рішення першої інстанції скасовано і позов задоволено, сільськогосподарські землі повернуто у відання територіальної громади. Наразі рішення набрало законної сили.