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27.07.2023  17:49   Дмитро Колонєй

Незаконно користувався: у фермера на Харківщині відібрали земельну ділянку у мільйони

На Харківщині повернули територіальній громаді майже 30 га землі.

Користувався протизаконно: Віідібрали земельну ділянку у мільойни гривень у фермера на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, на підставі наказів ГУ Держгеокадастру у 2018 році фермер отримав в оренду земельну ділянку площею майже 30 га та вартістю понад 5 млн грн. Однак передача цих земель в оренду порушує вимоги земельного законодавства:
 
  • підприємець уже мав у користуванні сільськогосподарські землі,
  • не мав права на отримання додаткових ділянок без проведення земельних торгів. 
 
Богодухівська окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом до Господарського суду Харківської області, але в задоволенні позовної заяви було відмовлено. 
 
 
Не погодившись з вказаним рішенням, обласна прокуратура оскаржила його в апеляційному порядку.  
 
Постановою Східного апеляційного господарського суду рішення першої інстанції скасовано і позов задоволено, сільськогосподарські землі повернуто у відання територіальної громади. Наразі рішення набрало законної сили.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд у Харкові над жінкою, яка протизаконно захопила та забудувала ділянку землі у місті.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
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