27.07.2023 18:19 Дмитро Колонєй

Харків та Азербайджан співпрацюватимуть у соціальній та інфраструктурній сферах

Це обговорили під час зустрічі мер Харкова Ігор Терехов і Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв.



Харків та Азербайджан співпрацюватимуть у соціальній та інфраструктурній сферах



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду під час зустрічі Харківський міський голова Ігор Терехов і Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв сьогодні, 27 липня, обговорили перспективні напрямки співробітництва у соціальній та інфраструктурній сферах.

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Мер привітав Сеймура Мардалієва з призначенням на посаду, подякував народу Азербайджану за гуманітарну підтримку Харкова під час війни та наголосив на важливості розвитку співпраці між харківським та азербайджанським бізнесом.

«Для нас найважливіше - відновлення економіки. Крім того, у пріоритеті - інновації. Зараз ми активно працюємо з закордонними інвесторами. Демонструємо їм наш потенціал, пільги та гарантії. Через війну багато компаній перенесли свій бізнес в інші регіони, але ми працюємо над тим, щоб повернути їх та залучити іноземний капітал», - наголосив Ігор Терехов.

Сеймур Мардалієв подякував міській владі за допомогу в евакуації громадян Азербайджану під час активних обстрілів міста і висловив сподівання на подальший розвиток відносин з Харковом.