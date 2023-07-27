    
Главная Новини Харкова Влада Харків та Азербайджан співпрацюватимуть у соціальній та інфраструктурній сферах
27.07.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Харків та Азербайджан співпрацюватимуть у соціальній та інфраструктурній сферах

Це обговорили під час зустрічі мер Харкова Ігор Терехов і Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв.


Харків та Азербайджан співпрацюватимуть у соціальній та інфраструктурній сферах
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду під час зустрічі Харківський міський голова Ігор Терехов і Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв сьогодні, 27 липня, обговорили перспективні напрямки співробітництва у соціальній та інфраструктурній сферах.
 
Мер привітав Сеймура Мардалієва з призначенням на посаду, подякував народу Азербайджану за гуманітарну підтримку Харкова під час війни та наголосив на важливості розвитку співпраці між харківським та азербайджанським бізнесом.
 
«Для нас найважливіше - відновлення економіки. Крім того, у пріоритеті - інновації. Зараз ми активно працюємо з закордонними інвесторами. Демонструємо їм наш потенціал, пільги та гарантії. Через війну багато компаній перенесли свій бізнес в інші регіони, але ми працюємо над тим, щоб повернути їх та залучити іноземний капітал», - наголосив Ігор Терехов.
 
Співпрацюватимуть Харків та Азербайджан у соціальній та інфраструктурній сферах
 
Сеймур Мардалієв подякував міській владі за допомогу в евакуації громадян Азербайджану під час активних обстрілів міста і висловив сподівання на подальший розвиток відносин з Харковом.
 
Співпрацюватимуть Харків та Азербайджан у соціальній та інфраструктурній сферах
 
Співпрацюватимуть Харків та Азербайджан у соціальній та інфраструктурній сферах
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Азербайджан хоче взяти участь у відбудові Харкова.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, співпраця, харків, азербайджан
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.07 Влада Ігор Терехов привітав зі святом та нагородив медиків Харкова 27.07 Суспільство Постраждалі від обстрілів житлові масиви, зокрема, Північну Салтівку планують відновлювати у Харкові 27.07 Влада «Керівники не відчувають під собою землі» - Ігор Терехов про відміну тендерів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 