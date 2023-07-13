    
Главная Новини Харкова Влада Чехія зацікавлена у розвитку співробітництва із Харковом
13.07.2023  18:53   

Чехія зацікавлена у розвитку співробітництва із Харковом

На зістрічі з мером Ігорем Тереховим Уповноважений уряду Чеської Республіки Томаш Копечний розповів про візит до Харкова маштабної бізнес-делегації.


Чехія зацікавлена у розвитку співробітництва із Харковом
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові перебуває Офіційна делегація Чеської Республіки.
 
Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з Уповноваженим уряду Чеської Республіки з відновлення України Томашем Копечним. Мер подякував народу Чехії за підтримку, а також запросив до співпраці.
 
 
«Ми відкриті для інвесторів. Гарантую, що всі процедури будуть швидкими та прозорими. Все, що залежить від міста, буде зроблене дуже швидко», - наголосив Ігор Терехов.
 
Мер запросив чеських підприємців взяти участь у відновленні транспортної інфраструктури, зокрема, реконструкції метро, депо громадського транспорту та впровадженні проєкту муніципального таксі, а також у проєктах в інших галузях - будівництві, енергетиці, військово-промисловому комплексі тощо.
 
Приїдуть представники десятків чеських компаній до Харкова
 
Приїдуть представники десятків чеських компаній до Харкова
 
У свою чергу Томаш Копечний повідомив, що зараз триває підготовка до більш тривалого візиту чеських партнерів до Харкова у вересні, в якому планується участь представників близько 30 чеських компаній.
 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 
Тэги:  ігор терехов, співробітництво, харків, чехія, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.07 Медицина Ігор Терехов нагородив кращіх медичних працівників Індустріального району (фото) 12.07 Влада Відома іноземна компанія планує створити філіал у Харкові (фото) 12.07 Влада У Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 