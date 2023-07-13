13.07.2023 18:53

Чехія зацікавлена у розвитку співробітництва із Харковом

На зістрічі з мером Ігорем Тереховим Уповноважений уряду Чеської Республіки Томаш Копечний розповів про візит до Харкова маштабної бізнес-делегації.



Чехія зацікавлена у розвитку співробітництва із Харковом



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Харкові перебуває Офіційна делегація Чеської Республіки.

Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з Уповноваженим уряду Чеської Республіки з відновлення України Томашем Копечним. Мер подякував народу Чехії за підтримку, а також запросив до співпраці.

«Ми відкриті для інвесторів. Гарантую, що всі процедури будуть швидкими та прозорими. Все, що залежить від міста, буде зроблене дуже швидко», - наголосив Ігор Терехов.

Мер запросив чеських підприємців взяти участь у відновленні транспортної інфраструктури, зокрема, реконструкції метро, депо громадського транспорту та впровадженні проєкту муніципального таксі, а також у проєктах в інших галузях - будівництві, енергетиці, військово-промисловому комплексі тощо.

У свою чергу Томаш Копечний повідомив, що зараз триває підготовка до більш тривалого візиту чеських партнерів до Харкова у вересні, в якому планується участь представників близько 30 чеських компаній.

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