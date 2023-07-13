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13.07.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаударів на півночі та сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
На Харківщині противник продовжує зосереджувати зусилля на Куп’янському напрямку, тривають важкі бої.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ питсав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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