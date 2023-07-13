Ворог завдав авіаударів на півночі та сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ питсав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 липня 2023 року.
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Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою. Це справедливо у всіх сферах життя – і у бізнесі, і у побуті, і у відносинах із людьми.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Народне свято «Дванадцять апостолів» відзначається 13 липня.
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