13.07.2023 19:49 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники після аварії на колекторі замінили понад півкілометра труб

Тривають маштабні роботи на харківському проспекті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал» вже замінили 550 м каналізаційного колектору діаметром 1500 мм на пр. Гагаріна у Слобідському районі.

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За інформацією заступника директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігоря Вороненка, демонтаж старого трубопроводу виконано на 90%. Також робітники паралельно ремонтують оглядові колодязі. За його словами, завершити відновлення колектору планується до кінця літа.

На підприємстві нагадали, що аварія на каналізаційному колекторі сталася 12 травня 2023 року. Попередньо заміні підлягає близько 700 м трубопроводу. На час ремонтних робіт, які тривають цілодобово, застосовується альтернативний варіант перекачування стоків.